Hvad der startede som en rutinemæssig hundeluftning, endte for den aalborgensiske politiker og byrådsmedlem, Rosa Sulaiman (S), med et umotiveret racistisk møgfald af en anden verden.

Efter sit udvalgsmøde fredag var Rosa Sulaiman ude at gå med sin hund i en park i Aalborg.

Det gør hun hver dag, samme sted.

Men denne fredag skulle udvikle sig noget anderledes end de sædvanlige gåture i parken.

Rosa sidder på hug ved sin hund Ritt, som er opkaldt efter den tidligere overborgmester i København, da en anden hundelufter kommer forbi. De får øjenkontakt, og pludselig spytter han efter Rosa.

»Spytter du efter mig?« spørger hun den mandlige hundelufter.

»Hold din kæft din perkerluder,« lyder svaret resolut fra manden, mens han peger på hende.

Chokeret over den fremmede mands racistiske ytring, spørger hun 'hvad siger du til mig?'.

Men manden fastholder sin agenda og råber 'skrid tilbage, hvor du kommer fra' efter politikeren, der er født i Esbjerg og opvokset i Aarhus.

Det er højlys dag og mange mennesker er i parken for at skyde weekenden i gang. Men ingen griber ind, selvom alle, ifølge Rosa Sulaiman, kunne høre ordudvekslingen mellem de to.

De to går hver deres vej, men manden fortsætter med at råbe nedsættende og racistiske ord efter den socialdemokratiske politiker.

Da hun kommer hjem tager hun et billede af sig selv. Røde øjne og indtørrede tårer er resultatet af det verbale overfald, som Rosa netop har været udsat for.

»Det kommer ikke bag på mig, at sådan noget sker. Det her er jo noget, man ved, er et vilkår, når man stiller sig frem og har den baggrund, som jeg har,« siger Rosa Sulaiman til B.T.

Rosa Sulaiman fik ved seneste kommunalvalg 890 personlige stemmer.

Men at det er sådan, virkeligheden er, betyder ikke, at man ikke kan kæmpe for at ændre det.

Derfor lagde Rosa Sulaiman mandagen efter et længere opslag på Facebook, hvor hun italesætter oplevelsen. Et opslag hun ledsager af billedet, som hun tog umiddelbart efter.

»Vi er nødt til at tale om det. Hvis vi ikke har samtalen, bliver vi jo ved med at undertrykke, at det her rent faktisk sker,« siger hun.

For Rosa Sulaiman er det langt fra første gang, hun er udsat for racistiske tilråb og eder. Men det er første gang siden valgkampen, at det sker i så voldsomt et omfang.

»Det her er ikke noget, vi kan lovgive os ud af. Der er nødt til at komme en kulturændring,« siger hun.

Efter hun har delt sin oplevelse på Facebook er det strømmet ind med opbakning i kommentarsporet.

»Det er jo rart. Mange fortæller også om lignende oplevelser, og det er jo kun godt, at vi kan tale om det, så det kommer frem i lyset,« siger hun.

Rosa Sulaiman har meldt sagen til politiet.