Claus Oxfeldt kan ikke forklare, hvorfor der er gået mange år, før oplysninger om Kina-besøg er kommet frem.

København. Torsdag fortæller flere pensionerede og aktive politifolk, at det i årtier har været praksis hos ordensmagten at skærme kinesiske delegationer mod demonstranter.

Tibetkommissionen har undersøgt besøg i 2012, 2013 og 2014, hvor demonstranter blev hindret i at samle sig. Men allerede i 1995 og 2002 blev demonstranter afskærmet, fortæller flere politifolk til Berlingske og DR.

Oplysningerne kommer, et halvt år efter Tibetkommissionen blev færdig med sin undersøgelse - og mange år efter demonstrationerne blev afholdt.

Claus Oxfeldt, der formand for Politiforbundet, har svært ved at forklare, hvorfor der er gået så længe, før betjente er stået frem.

- Jeg har ikke talt med de pågældende politifolk, så jeg ved ikke, hvad der ligger bag, siger han.

Spørgsmål: Men burde man fra politiets side ikke have stået frem tidligere?

- Jo, det kan du sige, men det kan jeg af gode grunde ikke svare på. Det kan være, at de tænker, at det ikke kan være rigtigt, at to mellemledere skal have ansvaret. Men det er en hypotese fra min side, siger politiformanden.

Når han ser tilbage på Tibetsagen, mener han, at "alt der kan gå galt er gået galt."

- Man nedsætter en Tibetkommission. Så træffer man en afgørelse. Så kommer der nye oplysninger om nye mails, og nu kommer så det her, siger Claus Oxfeldt.

Det er ikke politiformandens opfattelse, at der er en kultur blandt politifolk, hvor man ikke vil stå frem med oplysninger.

- Det er ikke fordi, at politifolk ikke tænker sig om. Overhovedet ikke. Jeg kan af gode grunde ikke svare på, hvad der ligger bag, og hvorfor der først mange år efter kommer nogle ting frem. Det er selvfølgelig noget, der skal laves om på, siger han.

En af betjentene, som i Berlingske fortæller, at politiet også ved besøg for mange år siden forsøgte at afskærme demonstranter, blev også afhørt af Tibetkommissionen.

Adspurgt om, hvorfor han ikke dengang fortalte om den tilsyneladende almindelige praksis i politiet, svarer han:

- Når politifolk bliver afhørt, så svarer vi på det, vi bliver spurgt om. Hverken mindre og absolut ikke mere, siger betjenten, der er anonym, til Berlingske.

/ritzau/