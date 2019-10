Udvidet brug af politiagenter på nettet vil hjælpe med at bekæmpe kriminalitet, mener Politiforbundet.

Det er positivt, at regeringen vil udvide brugen af hemmelige politiagenter på internettet til at efterforske kriminalitet.

For der er brug for utraditionelle metoder i jagten på de digitale kriminelle.

Det mener formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt.

- Der er ingen tvivl om, at det er et stigende problem med kriminalitet, der bliver udøvet på internettet. Og det kan være svært at få efterforsket det til bunds og få fat i de kriminelle.

- Så hvis vi kan få udvidet nogle muligheder, så lyder det rigtig fornuftigt. Vi er nødt til at tænke utraditionelt for at få bekæmpet kriminaliteten, siger han.

Han er sikker på, at tiltaget, som lige nu er i høring, vil hjælpe på politiets muligheder for bekæmpe kriminalitet på internettet.

Regeringen lægger i sit nylige udspil om sikkerhed op til at udvide politiets agentvirksomhed. Den er kendetegnet ved politifolk, der går undercover i sager om alvorlig kriminalitet.

Det betyder, at agenter fremover også skal kunne gå på nettet med skjult identitet og kommunikere direkte med mistænkte gerningsmænd.

Kritikere frygter, at politiagenter kan være med til fremprovokere øget kriminaliteten. Det tvivler Claus Oxfeldt imidlertid på.

- Men vi skal selvfølgelig være opmærksomme på retssikkerheden, så det ikke lige pludselig er politiet, der fremprovokerer en eller anden kriminalitet, siger han.

Allerede i dag kan politiet anvende hemmelige agenter i efterforskning. Men det kan de kun i forhold til alvorlig kriminalitet, hvor der er en strafferamme på seks års fængsel eller derover.

Det nye er, at ordningen bliver udvidet til også at gælde kriminalitet i sager inden for børneporno, salg af hælervarer, narkotika, våben og eksplosivstoffer på internettet.

Regeringens initiativ er stort set en gengivelse af et tidligere lovforslag fra VLAK-regeringen. Det var i høring i foråret, men nåede aldrig at blive vedtaget på grund af folketingsvalget.

Dengang vurderede Domstolsstyrelsen, at en gennemførsel af lovforslaget vil kunne medføre flere straffesager.

/ritzau/