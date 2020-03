Regeringen bøjer sig i forhold til en række nye tilføjelser til epidemiloven, som justeres under coronakrisen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præciserer nu et lovforslag før hastebehandlingen af en række nye tilføjelser til epidemiloven.

Det skriver DR.

Blandt andet skal det ikke være muligt for politiet at rykke ud i private hjem og lukke påskefrokoster uden en dommerkendelse.

Det har ministeren ifølge DR tilkendegivet over for partierne på et samråd mandag aften.

Og hvis regeringen vil forbyde forsamlinger på under ti personer, sker det kun efter rådgivning fra sundhedsmyndighederne.

/ritzau/