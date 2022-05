Når ordensmagten går på arbejde, er det i mange tilfælde i ECCO-sko.

Og det bliver der ikke lavet om på, selv om ECCO nægter at trække sig ud af Rusland, fremgår det af en aktindsigt til B.T.

De oplyser, at man får sit arbejdstøj gennem leverandøren Orloff A/S, der blandt andet leverer ECCO-sko til politiet.

Det drejer sig om sko, støvler og støvletter, som 'blandt andet indeholder produkter fra ECCO'.

Rigspolitiet skriver i samme svar, at de ikke har en direkte aftale med ECCO.

B.T. har spurgt, om krigen i Ukraine har givet anledning til overvejelser omkring valg af fodtøj.

Til det svarer Rigspolitiet:

‘Det er Rigspolitiets vurdering, at den aktuelle situation ikke giver kontraktuelt belæg for at drøfte valget af underleverandører hos vores leverandør Orloff Firmatøj A/S.’

B.T. kan gennem en aktindsigt desuden fortælle, at myndighederne fra tid til anden bruger ECCOs konferencecenter. Det er for eksempel Politi- og Anklagemyndighed, Miljøstyrelsen og Skatteforvaltningen med flere.

Staten har samlet lagt 205.000 kroner i konferencecenteret fra 2019 frem til 2021. I 2022 har man ikke brugt lokalerne.

Økonomistyrelsen afviser at svare på, om krigen i Ukraine har givet anledning til overvejelser om at bruge ECCOs konferencecenter fremadrettet.

Siden krigen i Ukraine har ECCO stået i strid modvind. Den familieejede danske skofabrikant har valgt at holde sine 250 butikker i Rusland åbne, ligesom de også holder fast i deres cirka 1500 ansatte.

Familien Kasprzak, der ejer ECCO, har ikke udtalt sig til pressen i flere måneder, heller ikke, da direktør for den europæiske del af forretningen Claus Flyger Pejstrup stoppede efter kun et år på posten.

Imens ECCO figurerer på flere private boykotlister oprettet af danskerne selv, er de også blevet droppet af flere danske forhandlere.

Men det gælder altså ikke politiet og staten, og B.T. kunne også i april afsløre, at ECCO fortsat er Kongelig Hofleverandør.

Hvad betyder det at være 'hofleverandør'? En hofleverandør er en betegnelse, der kan tildeles en leverandør af varer og/eller tjenesteydelser til Hoffet. Udnævnelsen giver prædikatholderen lov til at benytte kongekronen sammen med prædikatet og firmanavnet på skilte, brevpapir og emballage. Prædikaterne tildeles i dag for en periode på fem år. Ved periodens udløb vurderes, om betingelserne for tildelingen fortsat er opfyldt, og en grundlæggende forudsætning er, at Hoffet fortsat køber firmaets produkter eller serviceydelser. Kilde: Wikipedia og Kongehuset

Hoffet har dog tilsyneladende ingen planer om at fjerne ECCO fra listen og har ved flere lejligheder afvist at svare på B.T.s spørgsmål i sagen.

Der har lydt hård kritik fra den ukrainske ambassade i Danmark af danske virksomheder, der stadig har forretning i Rusland.

'Enhver, der fortsætter med at tjene penge og betale skat i Rusland, mens han offentlig støtter Ukraine, er en forretningsmand af den type, der står med et ben i hver lejr. Sådan en adfærd er principløs og kynisk.'

'Faktisk svarer det til økonomisk støtte til krigen og drab på uskyldige ukrainere,' har det tidligere lydt i et skriftligt svar til B.T. fra chefrådgiver ved ambassaden Juri Romantjuk.