Det er svært at finde heste til ridende politi, siger Københavns Politi. Politisk er der ny tvivl om driften.

Snart to år efter, at et politisk flertal besluttede, at man ville genindføre det ridende politi, er Københavns Politi fortsat på jagt efter brugbare heste.

Men det har vist sig at være sværere, end man først havde regnet med.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Vi leder med lys og lygte efter de her heste, som vi tror på, er derude. Men folk er forståeligt nok også glade for deres egne heste og er derfor ikke altid lige interesseret i at sælge dem til os, siger Jakob Søndergaard, vicepolitiinspektør og leder af rytterisektionen under Københavns Politi, til avisen.

Han betoner, at politiet lige nu "har gang i mange ting", og på den positive front tæller, at politiet nu er oppe på syv heste to mere, end da man ligeledes bragte en hesteefterlysning i april.

Men sideløbende med eftersøgningen er der skabt fornyet politisk tvivl om, hvorvidt et ridende politi overhovedet er pengene værd, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge avisen kan de kommende politiforhandlinger blive den genrejste politihests fald.

Penge til et ridende politi kom i stand efter et stort ønske fra Dansk Folkeparti. Pengene blev afsat som en del af finansloven 2018 med blå blok og altså ikke som en del af politiforliget, hvor Socialdemokratiet er med.

Men der er ikke en økonomisk plan for driften derefter.

Dansk Folkeparti mener, at problemet burde have været løst nu.

- Bundlinjen er, at det her er trukket alt for meget i langdrag. Derfor vil jeg nu rette henvendelse til ministeren, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, som havde forventet, at det ridende politi havde været i aktion i 2018.

Lige nu ser det ud til, at hestene er ved at blive overhalet af de kommende forhandlinger om en ny politiaftale, der ventes i løbet af efteråret. Og forhandlingerne kan blive et benspænd for de heste, hvor hovedparten altså ikke er fundet endnu.

- Jeg anerkender, at politiet har lavet et stort forarbejde og har købt heste og stald, men måske er det ikke det vigtigste sted at kaste penge efter lige nu, hvor vi kan se, at sagsbehandlingstiderne stiger, og politiet næsten ikke kan løfte dets kerneopgaver, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører hos SF.

/ritzau/