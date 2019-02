På Liberal Alliances Ungdoms landsmøde lørdag bliver beretninger om overgreb inden for partiet fremlagt.

Syv kvindelige medlemmer af Liberal Alliances Ungdom (LAU) fortæller i anonyme vidnesbyrd om voldtægt, seksuelle krænkelser og tilnærmelser begået af mandlige medlemmer af ungdomspartiet.

De bliver offentliggjort på LAU's landsmøde lørdag, skriver Information, der er i besiddelse af vidnesbyrdene.

Avisen har fået materialet af den tidligere formand for LAU Rasmus Brygger.

Ifølge ham er der tale om fem forskellige mænd, hvoraf flere bestrider ledende positioner i ungdomspartiet.

Sagerne er blevet meldt til politiet torsdag, og der er nu åbnet en efterforskning.

Det bekræfter Københavns Politi over for Information.

Mændene var fra 16 år og op i 20'erne, da hændelserne skal have fundet sted. Pigerne var mellem 14 og 21 år.

De beretter om seks episoder med seksuelle overgreb og to episoder med seksuel chikane, som alle fandt sted i forbindelse med arrangementer i LAU.

Fire af episoderne handler om samme mand, som er i 20'erne og har en ledende position i organisationen.

To af pigerne blev torsdag afhørt af politiet.

Brygger forklarer til Information, hvorfor han valgte at gå til politiet:

- Fordi der ikke var andre, der havde løftet denne opgave, fordi jeg fornemmede, at der var sket mere end bare denne konkrete sag, og fordi jeg mener, at politiet skal involveres, siger han til Information.

Carl Andersen, som i dag er landsformand for LAU, fortæller, at han er meget "rystet og overrasket".

- Vi har haft samtaler med tillidsfolk om en kulturændring, for det er en prioritet, at alle er sikre, siger han til Information.

Han siger, at han og resten af ledelsen kun har kendskab til én sag, hvor man opfordrede pigen til at gå til politiet.

I sit vidnesbyrd skriver pigen dog, at hun ikke er blevet opfordret til at gå til politiet af ledelsen.

Information er bekendt med alle pigernes identitet, men har kun været i kontakt med en af dem direkte.

Den unge kvinde, Information har talt med, er i dag 21 år. Hun fortæller, at hun er blevet udsat for et seksuelt overgreb og ubehagelige tilnærmelser fra to ledende medlemmer i LAU - senest i december 2018.

Hun ønsker at være anonym.

- Jeg synes, at det er magtmisbrug, siger den 21-årige kvinde. Hun mener, der er en "sexkultur" i organisationen.

Information kender kun identiteten på den af mændene, som angiveligt er involveret i fire af episoderne, der omhandler både seksuelle overgreb og tilnærmelser.

Information har forelagt den pågældende mand de i alt fire vidnesbyrd, der drejer sig om ham.

Han skriver i en mail til Information, at han ikke er blevet kontaktet af politiet, og at han ikke er blevet "ekskluderet" af LAU. Han har ikke yderligere kommentarer til Information.

Hos moderpartiet Liberal Alliance er politisk ordfører Christina Egelund "både dybt rystet og meget berørt over de anklager, jeg nu hører om", skriver hun til avisen.

- Sagerne behandles nu af politiet, hvor de hører hjemme. Det er godt, så de kan undersøges til bunds. Vi kommer til at insistere på handling fra ledelsen i LAU, skriver hun.

