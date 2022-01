Politikerne var klar til at sende planerne for et spritnyt hotel i byen til endelig høring. Men det har politiet sat en stopper for. I hvert fald for nu.

For det hotel, som Aalborg Kommune agter at opføre ved Jyllandsgade og Dag Hammarskjølds Gade, kan ikke bygges forsvarligt ud fra de planer, der nu foreligger.

Det har politiet vurderet, hvilket kommunen retter sig efter, oplyser by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) over for B.T.

»Det må siges at være i sidste øjeblik. Det er ikke så tit, at politiet blander sig i lokalplaner.«

Det er ikke fastlagt, hvornår det nye hotel i byen skal stå færdigt. Foto: Aalborg Kommune Vis mere Det er ikke fastlagt, hvornår det nye hotel i byen skal stå færdigt. Foto: Aalborg Kommune

»Men der har været udfordringer med lokalplaner, og der er så kommet nogle alternative forslag, men det har ikke været tilfredsstillende. Og vi synes selvfølgelig ikke, det er ok, at vi sender et projekt videre, som politiet ikke kan godkende,« lyder det fra rådmanden, som siger, at planforslaget skulle tages op ved næste udvalgsmøde i den kommende uge.

Sådan bliver det altså ikke i denne omgang.

Problemet, ifølge Nymark Thaysen, bunder i, at bakkende lastbiler, der kører til og fra hotellet, kan udgøre en sikkerhedsrisiko for andre mennesker.

»Eksempelvis renovationsbiler. Når de skal køre ind ved hotellet, er deres svingradius meget stor. Den skal svinge, rette op og bakke rundt om et hjørne.«

»For at komme ind til containerne vil den holde for parkering og parkerede biler. Og det kan så udgøre en sikkerhedsrisiko. Bakkende lastbiler og manglende opmærksomhed,« forklarer rådmanden.

Jan Nymark Thaysen tilføjer, at det drejer sig om et få antal p-pladser, der bliver generet af lastbiler, ligesom de kun kører ind på pladsen hver 14. dag. Men man vil nu kigge på andre muligheder, siger han.

»Det handler om at flytte rundt på nogle ting, og det lægger vi op til sammen med udviklerne. Vi retter os efter politiet.«

Deler I bekymringerne?

»Det er svært, for vi sidder ikke konkret med det. Det kommer an på, hvad det er for nogle biler. Da jeg hørte det, tænkte jeg, at det foregår da også andre steder med bakkende lastbiler. Jeg ser det dog ikke som verdens største problem at løse.«

Er det ikke foruroligende, at I var klar til at fortsætte med en plan, som politiet har vurderet til at udgøre en sikkerhedsrisiko for mennesker?

»Jo, hvis vi ikke havde fået det af vide. Som embedsfolk indstiller vi sagen, og så bliver der råbt højt, hvis der er noget.«

»Så jeg synes egentlig, det er ok. Vi tager beslutningen på et så oplyst grundlag som muligt, og det fik vi her. Sådan skal det være, og det, synes jeg, er betryggende. Også selvom det var i sidste øjeblik.«

Jan Nymark Thaysen håber, at den nye indstilling ligger klar og godkendt, så den kan drøftes ved et udvalgsmøde om to uger.