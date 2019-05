Da den kontroversielle partileder Rasmus Paludan mandag aften gik på gaden for endnu engang at demonstrere, skete det foran Sankt Johannes Kirken på Nørrebro i København.

Men det var bestemt ikke med kirkens tilladelse, at han stod på kirkens grund.

Det fortæller præst Marie Jacobsen Damm tirsdag morgen i et interview med Radio24syv.

Hun forklarer, at hun først fandt ud af, at den racismedømte leder af partiet Stram Kurs havde demonstreret midt i kirkehaven, da hun tirsdag morgen blev ringet op af radiostationen.

Her ses Rasmus Paludan demonstrere mandag aften på græsset foran kirken. Foto: Jeppe Elkjær

At Rasmus Paludan mandag aften var havnet foran kirken på Sankt Hans Torv på Nørrebro, var dog politiets beslutning. Af sikkerhedsmæssige årsager valgte Københavns Politi at lade demonstrationen ske der - men hverken politiet eller Rasmus Paludan havde spurgt om lov eller søgt om tilladelse til afholde demonstrationen på kirkens grund.

Hvis partilederen havde søgt om tilladelse, skulle kirkens meningsråd tage stilling til, om han kunne få den. Men spørger man Marie Jacobsen Damm selv, så havde hun sagt 'nej'.

»Jeg ville have stemt nej. For det første synes jeg ikke, der skal være politiske demontatroner i kirkehaven, og så synes jeg også, at Paludans budskab er det stikmodsatte af det, vi forkynder i kirken. Så det er et helt forkert signal at have ham stående der og kaste med bøger,« fortæller hun til Radio24syv.

B.T. var til stede under demonstationen foran kirken mandag aften, og under demonstrationen fortalte en anden af kirkens præster til den fremmødte presse, at han 'havde forsøgt at få demonstrationen forbudt, men uden held'.

Til Radio24syv beklager vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz fra Københavns Politi tirsdag, at politiet valgte at placere demonstrationen på kirkens grund.

I radiointerviewet forklarer han, at det normalt er demonstrationsaktørens ansvar at sikre, at tilladelserne er på plads, men da afklaringen om demonstrationen kom sent, var det tilsyneladende ikke muligt for aktøren (i dette tilfælde Rasmus Paludan, red.) selv at søge om det.

Derfor lavede politiets indsatsleder en sikkerhedsundersøgelse omkring torvet. Og i den forbindelse valgte indsatslederen ifølge Rasmus Agerskov Schultz 'at placere demonstrationen på et sted, som han fejlagtigt troede var et offentligt område'.

»Det viser sig efterfølgende at tilhøre kirken. Vi kan kun beklage, det er en fejl fra vores side. Det er noget, vi tager med fremadrettet, så sådan nogle forhold bliver overholdt,« forklarer vicepolitiinspektøren til Radio24syv.

Mandag aften kunne Rasmus Paludan på Facebook oplyse, at Stram Kurs har fået lov til at deltage ved folketingsvalget, da Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt partiet som opstillingsberettiget.

Partiet stiller op under bogstavet P på stemmesedlen.

Det er første gang, at partiet, der blev stiftet i juli 2017, stiller op til folketingsvalg.

Blandt partiets mærkesager finder man et forbud mod religionen islam og udvisning af alle ikke-vestlige personer, der har fået asyl.