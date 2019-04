Politiet i Syd- og Sønderjylland har søndag valgt af aflyse en demontration med den islamkritiske Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs.

Aflysningen kommer efter, at politiet i samarbejde med PET har vurderet, at sikkerhedstruslen mod Rasmus Paludan er for stor.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Allerede lørdag dukkede Paludan op i det sønderjyske, hvor han havde anmeldt en demonstration i Tønder.

Godt hundrede mennesker troppede op for at deltage, men i sidste øjeblik valgte politiet at aflyse demonstrationen, fordi man mente, at sikkerhedstruslen mod Paludan var for stor.

Søndag mener politiet altså, at sikkerhedstruslen er uændret, og derfor bliver heller ikke søndagens demonstration til noget.

Den kontroversielle politiker har den seneste tid arrangeret et væld af demonstrationer over det meste af Danmark, hvor deltagerne blandt andet brænder koraner af.

Demonstrationerne sker under massiv politibeskyttelse, og staten har alene i år har brugt seks millioner kroner på at beskytte ham.

Lige før påske kom det til voldsomme optøjer på Nørrebro i København, da Rasmus Paludan demonstrerede på Blågårds Plads. Det endte i regulært slagsmål mellem politi og unge uromagere.

Det var især den episode, der satte fart i Paludans indsamling af vælgererklæringer.

Lørdag stod det klart, at den kontroversielle advokat har fået indsamlet underskrifter nok til at Stram Kurs er opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg.