Medarbejdere blev instrueret i at lyve om kontrol med teledata, og politichef fratrådte øjeblikkeligt.

Politichefen, der havde det øverste ansvar for den afdeling, der håndterer teledata i Rigspolitiet, bad sine medarbejdere om at lyve over for Justitsministeriet og på den måde skjule sandheden i den voksende teleskandale.

Det skulle være sket den 27. marts 2019 på et møde i Rigspolitiets Telecenter.

Det skriver Berlingske.

En måned tidligere havde man opdaget fejl i telebeviser behandlet i netop Rigspolitiets Telecenter.

På baggrund af det havde man pålagt medarbejderne at føre ekstra kontrol for at sikre, at problemet var inddæmmet. Men den ordre så politichefen ifølge flere medarbejdere stort på.

Kort efter blev han flyttet fra afdelingen og opsagde sit job, og han forlod politiet den 31. maj 2019.

I redegørelsen, som Justitsministeriet netop har offentliggjort, står der:

- Den daværende chef for telecentret blev 1. april 2019 midlertidigt overført til andet arbejde i Politiområdet.

- Baggrunden var, at flere medarbejdere opfattede, at den pågældende chef på et internt møde i telecentret den 27. marts 2019 havde bedt dem om at oplyse, at der blev gennemført kontroller, uanset om kontrollerne rent faktisk blev gennemført.

Fejl i politiets behandling af teledata har haft konsekvenser for en stribe retssager og sigtede personer og har sat spørgsmålstegn ved tilliden til retssystemet.

På baggrund af redegørelsen holder justitsminister Nick Hækkerup (S) pressemøde fredag formiddag, hvor han også vil præsentere 16 nye tiltag.

Flere medier har tidligere berettet, at Justitsministeriet i flere måneder kendte til problemerne med teledata uden at orientere hverken ministeren og offentligheden.

Redegørelsen fra myndighederne retter dog det mest kritiske lys mod Rigspolitiets rolle i sagen. Rigspolitiet kritiseres for at levere mangelfulde orienteringer til Justitsministeriet.

/ritzau/