Det er stadig mere udbredt at fotografere ved ulykker, lyder det fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

København. Det er til stadig større gene for politiet, at danskere ikke kan styre deres nysgerrighed, når de befinder sig der, hvor ulykker sker.

Det mener politiassistent Christian Berthelsen ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Det er virkelig en tendens, som er stigende, og vi ser det stort set hver dag. Jeg kan næsten ikke nævne et uheld, jeg har været til, hvor der ikke er blevet taget et billede af det. Så det en stigende tendens, vi ser i befolkningen, siger han.

Politiet oplever både, at de selv og de personer, der er impliceret i ulykkerne på vejene, bliver fotograferet, uden at der gives samtykke. Og det kan være ulovligt, hvis billederne deles med andre.

- Hvis man vælger det her med at tage billeder, så skal man være opmærksom på, at det er ulovligt, hvis man vælger at lægge det ud på diverse medier, uden at der er givet samtykke til det, og det kan man altså blive straffet for, forklarer Christian Berthelsen.

Senest er det sket mandag, hvor Syd- og Sønderjyllands Politi har sigtet en bilist for at have taget billede af en en forulykket varebil og lægge det ud på Facebook.

Ifølge politiet er også mediernes opfordringer til, at danskere sender billeder af ulykker en slags "brænde på bålet", der får folk til tro, at de dokumenterer i en god sags tjeneste.

- Dem, der tager billederne, ser det lidt som sådan noget sensationsjournalistik, når lægger de her billeder ud, siger Christian Berthelsen, der minder om, at billederne kan få store følger.

- Det kan have voldsomme konsekvenser. For de ting, der bliver taget billeder af, det ved fotografen måske ikke lige, hvad er, men det kan jo rent faktisk være et menneske i sit livs krise, der svæver mellem liv og død, som vi er i gang med at redde.

- De fortjener altså bare ikke at få taget billeder på den her måde, siger Christian Berthelsen.

/ritzau/