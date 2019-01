Politiet skal ifølge lovforslag kunne afsløre netkriminalitet, hvor strafferammen er under seks års fængsel.

Politiet skal fremover have bedre muligheder for at afsløre forbrydere, der sælger for eksempel hælervarer og narkotika på internettet.

Det fremgår af et lovforslag, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mandag har sendt i høring.

Det sker, fordi der er sket en stigning i kriminaliteten på internettet.

- Med lovforslaget øger vi politiets mulighed for anonymt at tage kontakt til de kriminelle på eksempelvis Facebook. Før kunne politiet typisk kun drive agentvirksomhed i sager, hvor strafferammen er seks års fængsel eller mere.

- Men med lovforslaget får politiet også mulighed for at kunne udgive sig for anonymt at kunne tage kontakt til de kriminelle på nettet i sager om børneporno, narkotika, våben og hælervarer med lavere strafferamme.

- Det giver politiet muligheder for at bedrive moderne politiefterforskning i en tid, hvor de kriminelle er flyttet over på nettet i stor stil, siger Søren Pape Poulsen i en pressemeddelelse.

Justitsministeren meldte sidste år ud, at politiet skulle have bedre muligheder for at afsløre kriminel aktivitet på internettet.

Hvis lovforslaget bliver gennemført, vil politiet kunne anvende agenter til at efterforske for eksempel udbredelse og besiddelse af pornografisk materiale af personer under 18 år, hæleri, narkotika og våben.

Politiet skal fortsat have en begrundet mistanke om, at der foregår kriminalitet, inden politiet påtager sig en falsk identitet og kontakter kriminelle på internettet.

Det skal desuden antages at være af afgørende betydning for efterforskningen, at politiet lader medarbejderne optræde som agenter.

Politiet skal også som udgangspunkt indhente en retskendelse.

