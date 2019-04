»Det er rigtigt, jeg har fået nogle trusler,« siger Kim Christiansen (DF) til B.T. og fortæller, at han modtog dem telefonisk fredag.

Ifølge ham er det en enkelt person, der er afsender af truslerne.

»Jeg er ikke bange, men man tænker over det. Jeg tror ikke, det er noget særligt. Det er nok bare et eller andet fjols, der skal gøre opmærksom på sig selv, men vi er nødt til at tage det alvorligt,« siger Kim Christiansen og tilføjer:

»Det er da ubehageligt, selvfølgelig er det det.«

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, har de seneste måneder været midtpunkt i en ophedet debat, som medierne har dækket massivt.

Det skete, efter at Dansk Folkeparti kom med forslaget om en 377 millioner kroner dyr omfartsvej ved Mariager, der skulle føre tung trafik uden om byen. Et forslag der blev mødt af hård kritik.

Kim Christiansen fortæller, at politiet har holdt øje med ham og hans restaurant Aporta de seneste par dage, efter han modtog truslerne.

Politiinspektør ved Nordjyllands Politi, Ole Kristensen, bekræfter, de har været til stede ved Kim Christiansens beværtning.

»Jeg kan bekræfte, der har været en henvendelse, som gør, vi har holdt øje med hans restaurant,« lyder det fra politiinspektøren til B.T.

Kim Christiansen fortæller, at han ikke har nogen idé om, hvorfor han har modtaget truslerne.

Han har dog et bud:

»Jeg har været meget i medierne på det sidste. Når ens person er meget fremme i en periode, så sidder der åbenbart nogle tosser, der kan være fristet til at gøre den slags. Men man er nødt til at tage det alvorligt,« siger han.

Og det bliver det også. Men selvom politiet har været der til at holde øje, har hele situationen stadig påvirket ham:

»Den første nat sad jeg lidt oppe. Det er klart, det fylder inde i ens hoved. Man kigger sig over skulderen. Men jeg forsøger at leve så stille og roligt, som jeg plejer,« siger Kim Christiansen.

Efter den massive mediedækning af forslaget om en omfartsvej ved Mariager, erkendte Dansk Folkeparti i starten af april, at man havde ramt uden for skiven med forslaget om den dyre omfartsvej.

Flere lokale fra Mariager havde været ude og sige, at den foreslåede omfartsvej til 377 millioner kroner var ganske unødvendig, da tung trafik for manges vedkommende ikke var et problem i byen.

Efter kritikken er det blevet meldt ud, at der fortsat skal være en omfartsvej ved Mariager - men nu er budgettet i stedet på 80 millioner kroner.