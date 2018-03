Fredag eftermiddag var der ballade på Motalavej i Korsør i forbindelse med statsminister Lars Løkke Rasmussens besøg.

Politiet rykkede massivt ud på Motalavej i Korsør, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er på besøg i forbindelse med lanceringen af ghettopakken.

Omkring 20 unge skabte tumult i forbindelse med besøget.

»Det var en flok provokerende unge drenge, som kom med tilråb og forsøgte at gå lidt tættere på statsministeren, end politiet havde givet dem lov til,« siger BTs mand på stedet og tilføjer:

»Der var også en fyr, der gav politiet fuckfinger og havde tørklædet for langt oppe.«

Hun tilføjer dog, at der var masser af politi til stede, som havde situationen under kontrol. Lars Løkke var da også ude og hilse på nogle af de fremmødte på trods af optrinnet.

Ifølge Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi, forløb hele arrangementet stille og roligt bortset fra én episode.

»På et tidspunkt under statsministerens besøg er der en ung mand, som opfører sig noget flabet og vifter lidt vel meget med langefingeren mod politiet. En af vores betjente tager fat i ham og taler et par alvorsord med ham. Den unge mand fik en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen, men det er også alt, hvad der er sket. Ellers forløb besøget stille og roligt, og alle opførte sig eksemplarisk,« siger viceinspektør Allan Holm i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesformand Jens Ahlgren(tv) og direktør i boligselskabet BoligKorsør Uffe Kjær(th.) sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen som besøger Motalavej i Korsør fredag den 9 marts 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe Bestyrelsesformand Jens Ahlgren(tv) og direktør i boligselskabet BoligKorsør Uffe Kjær(th.) sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen som besøger Motalavej i Korsør fredag den 9 marts 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018) Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

