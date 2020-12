En telefonsamtale mellem Rigspolitiet og Justitsministeriet om minkaflivning foregik på ledelsesniveau.

Det var på ledelsesniveau, at Rigspolitiet og Justitsministeriet 5. november over telefonen drøftede den aflivning af mink, som foregik i dagene kort efter.

Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) på et samråd onsdag.

Telefonmødet fandt sted dagen før, at Rigspolitiet lavede de såkaldte actioncards, som blev brugt til samtaler med minkavlere. Af dem fremgik det fejlagtigt, at der var krav om, at alle minkavlere skulle aflive deres mink.

Rigspolitiet har siden fortalt, at det var blevet oplyst om, at der ikke var hjemmel i loven til et sådant krav. Det var dog Rigspolitiets opfattelse, at en lovhjemmel var nært forestående.

Nick Hækkerup har afvist, at Justitsministeriet har givet Rigspolitiet en opfattelse af, at man kunne fremsætte kravet på forventet efterbevilling.

Men hidtil har det ikke stået klart, hvad der blev sagt under samtalen 5. november. Onsdag kan Nick Hækkerup oplyse, at der ikke er noget telefonnotat fra samtalen hverken hos Rigspolitiet eller Justitsministeriet.

Han vil ikke oplyse, hvem der har haft samtalen.

- Men jeg kan godt sige, at det var på ledelsesniveau, siger han i samrådet onsdag.

/ritzau/