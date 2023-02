Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er noget pjat.«

Sådan lød De Konservatives formand, Søren Pape Poulsens, første indskydelse, da han fredag aften blev spurgt til, om hans parti ville være medunderskrivere på en pressemeddelelse.

En pressemeddelelse, hvor SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige oplyser, at de forud for tirsdagens tredjebehandling af store bededag-lovforslaget vil ophæve den såkaldte clearingaftale.

Med andre – og mindre politiske – ord:

Normalt har partierne i Folketinget en slags gentlemen-aftale, der betyder, at ikke alle politikere behøver stemme til et lovforslag.

Derfor aftaler regeringen og oppositionen normalvis et antal fraværende politikere til en afstemning, således at resultatet bliver det samme.

På den måde kan eksempelvis ministre varetage andre opgaver eller tjenesterejser, selvom der stemmes i Folketingssalen.

Og det kaldes altså 'clearingaftalen'.

Men tirsdag ønsker de fem førnævnte partier, at samtlige folketingsmedlemmer afgiver deres stemme, når store bededag efter alt at dømme bliver afskaffet.

Derfor agter de at møde op med alle deres politikere til afstemningen.

Det betyder dog, kunne B.T. tidligere lørdag fortælle, at miljøminister Magnus Heunicke må droppe sin deltagelse i det officielle besøg hos Indien med kronprinseparret og flere andre ministre.

En konsekvens, som Søren Pape Poulsen er ganske harm over.

»Det her er politisk drilleri af værste skuffe, for det kommer ikke til at ændre noget som helst på resultatet tirsdag. Og hvis det så har den konsekvens, at vi ikke kan få nogle ministre med til en vigtig tur til Indien, så er det bare direkte pinligt,« siger Søren Pape Poulsen.

Konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsen (C) under møde i folketingssalen med statsministerens spørgetime, på Christiansborg, tirsdag den 7. februar 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsen (C) under møde i folketingssalen med statsministerens spørgetime, på Christiansborg, tirsdag den 7. februar 2023.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Som formand for De Konservative, der også stemmer nej til afskaffelsen af store bededag, fik han fredag aften tilbuddet om at komme »med på holdet«, der agter at ophæve clearingaftalen.

Men der var svaret kort og kontant.

»Jeg sagde nej – selvfølgelig. Det er bare noget drillepjat, og vi skal passe på, at vi ikke gambler for meget med danskernes tillid,« siger han.

Pressemeddelelsen skabte hurtigt panik i Folketinget, og lørdag fik Søren Pape Poulsen også pludselig et personligt opkald fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som også er deltager på turen til Indien.

Ministeren kunne se, at De Konservative ikke havde skrevet under på pressemeddelelsen, så han ville høre formanden, hvad de havde tænkt sig at gøre tirsdag.

Og til Lars Løkke Rasmussens held kunne Søren Pape Poulsen fortælle, at de ville holde fire politikere hjemme.

»Jeg kunne på mit partis vegne love ham, at vi ville have fire politikere fraværende til afstemningen, så han godt kunne tage afsted til Indien,« siger Søren Pape Poulsen.

Lørdag aften kunne Lars Løkke Rasmussen så på Twitter skrive, at han nu var på vej i lufthavnen.

I sit tweet skrev han også en 'tak' til Søren Pape Poulsen.

Formand for Nye Borgerlige Lars Boje Mathiesen, der også er afsender på pressemeddelelsen, køber ikke argumentet i forhold til rejsekonsekvenserne.

»Der er også mange danskere, som må ændre deres planer på grund af Magnus Heunicke og regeringens politik,« skrev han tidligere i dag til B.T. i en sms.