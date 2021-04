EU's historiske genopretningsfond rummer store muligheder for Danmark, som sætter gang i grøn genstart.

Danmark indsender nu sin plan til EU for en grøn og digital genstart af Danmark efter coronakrisen.

Fredag er deadline for det EU-system, der skal gennemgå de enkelte medlemslandes planer for en genopretning efter coronakrisen.

Danmark står til at modtage 11,6 milliarder kroner fra EU's genopretningsfond, der er på samlet næsten 5000 milliarder kroner, der skal løfte økonomierne i EU ud af den krise, som pandemien har medført.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har allerede indgået en række politiske aftaler i forbindelse med finansloven, som er finansieret gennem fonden.

- Investeringerne vil både stimulere økonomien og holde hånden under danske job og virksomheder.

- Samtidig vil initiativerne bidrage til at indfri Danmarks ambitiøse, grønne målsætning om at reducere udledningen af drivhusgas med 70 procent frem mod 2030, siger han i en kommentar.

Det er endnu uvist, hvor meget Danmark skal bidrage med til planen, som medlemslandene skal begynde at betale tilbage på i 2027.

Regeringen vil bruge 60 procent af midlerne til klimatiltag, hvor EU-kravet er mindst 37 procent. 25 procent skal bruges på digitalisering, hvilket er over EU-kravet på 20 procent.

Mange af pengene fra fonden på i alt 5000 milliarder danske kroner går til landene i Sydeuropa, der er særlig ramt af coronakrisen.

Alligevel kan mange af pengene komme Nordeuropa og Danmark til gode ifølge regeringen og erhvervslivet. Det skyldes, at det skal i udbud, hvis eksempelvis en italiensk kommune vil investere i et nyt rensningsanlæg eller digitalisering.

Og her står danske virksomheder stærkt.

- Derfor er der en unik mulighed for at løfte dansk eksport, når midlerne fra genopretningsfonden begynder at rulle. Det er jo områder, hvor danske virksomheder ofte er blandt de verdensførende, siger Nicolai Wammen.

I samarbejde med erhvervslivet har regeringen sat gang i en målrettet indsats for at sikre, at danske virksomheder står klar.

Pakken finansieres ved, at EU-Kommissionen optager lån på medlemslandenes vegne. Danmark har kæmpet for en bedre fordeling mellem tilskud og lån, så sydlandene skulle betale mere tilbage.

De største EU-lande har i denne uge indsendt deres planer.

Medlemslandene vedtog i forbindelse med forhandlingerne sidste sommer om det næste langtidsbudget den historiske genopretningspakke. Den skal løfte økonomierne i EU ud af den krise, som pandemien har medført.

Genopretningsplanerne ventes endeligt godkendt i løbet af sommeren.

/ritzau/