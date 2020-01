Forsvarsministeriet sætter nu plakater med formanende ord op for at få has på sager om seksuelle krænkelser.

I Forsvaret deler vi ikke nøgenbilleder af hinanden. Vi rører ikke ved hinanden uden at få lov. Og vi reagerer, hvis vi alligevel ser andre gøre det.

Sådan lyder nogle af budskaberne på i alt seks plakater, som tirsdag bliver hængt op på døre, vægge og opslagstavler på tjenestestederne for Forsvarets godt 20.000 ansatte.

Kampagnen er det første fysiske bevis på forsvarsminister Trine Bramsens (S) lovede kamp mod "kønskrænkende adfærd" i Forsvaret.

- Plakater løser jo ikke et problem alene. Men det er vigtigt for mig, at vi meget klart signalerer, hvordan vi forventer, at de ansatte i Forsvaret opfører sig, siger hun.

Medier har beskrevet, hvordan der de senere år er kommet flere sager om overgreb i Forsvaret.

Berlingske har på baggrund af aktindsigter oplyst, at Forsvarsministeriets Auditørkorps i 2018 toppede med 11 sager om seksuelle krænkelser.

Ifølge en ny opgørelse fra auditørerne har korpset i 2019 frem til 15. november oprettet 13 nye sager om alt fra voldtægt til krænkende udtalelser.

- Der har været alt for mange sager om krænkelser i Forsvaret, og det er på ingen måde acceptabelt, siger Trine Bramsen.

En af de soldater, der er stået frem med sin historie om krænkelser, er den tidligere konstabel Christine Rosa Pedersen.

Som 21-årig blev hun i 2016 udsendt til Irak, hvor hendes ophold udviklede sig til et mareridt, da nogle af de ældre mandlige soldater begyndte at kommentere hendes køn.

- Jeg blev drillet med, at jeg lignede en lille dreng. De sagde direkte til mig, "du har små patter. Der er ingen, der gider kneppe dig". Og at kvinder i Forsvaret skal man opfatte som svage mænd, har hun fortalt til Fagbevægelsens medie A4 Arbejdsliv.

Netop den type historier er årsagen til de nye plakater, siger Forsvarets kommunikationschef, oberst Susanne Lund.

Hun håber, at initiativet kan være startskuddet til en intern debat blandt de ansatte om, hvad der er ordentlig adfærd.

- Sådanne historier (som Christine Rosa Pedersens, red.) skal jo ikke kunne forekomme.

- Det er derfor, at vi siger til cheferne, at nu skal I med udgangspunkt i plakaterne gå ud og tage dialogen derude og diskutere ordentlighed med soldaterne.

Spørgsmål: Men risikerer I ikke at tale ned til voksne mennesker, når I sætter plakater op, hvor der står, at man ikke må krænke hinanden seksuelt?

- Det handler om at få startet en debat om emnet. Og derfor har alle chefer også fået tilsendt en pakke med diskussionsmateriale, som de kan bruge til at følge op på plakaterne, siger Susanne Lund og fortsætter:

- Så det handler netop om ikke at tale ned til folk, men om at få startet en dialog.

Forsvaret afleverer om to uger en stor undersøgelse af krænkelser blandt de ansatte.

I 2003 viste en lignende undersøgelse, at 33 procent af de militære kvinder havde oplevet kønskrænkende adfærd på jobbet.

Blandt de civile kvinder var det 10 procent.

/ritzau/