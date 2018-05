I sin afskedssalut siger Søren Pind, at unge ikke skal ses som produktionsapparater for velfærdsstaten.

København. Efter 17 måneder som uddannelses- og forskningsminister træder Søren Pind (V) onsdag ud af politik. Og det er et vemodigt farvel, der dog er på tide, siger den afgående minister ved overdragelsen af ministeriet.

- Jeg har været vældig glad for min tid i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Jeg havde aldrig troet det, men man kan faktisk blive mæt.

- Jeg havde ikke troet det, når man nærmest som Hamsun har oplevet den store sult som følgesvend, siger han iført en skræddersyet ministeruniform til 40.000 kroner.

Det bliver iværksætteren Tommy Ahlers (V), der skal tage over efter Søren Pind, der udråbte sig selv som "fremtidsminister", da han satte sig i stolen.

Han træder ud af dansk politik med en sidste salut, som er rettet mod den yngre generation.

- Vi må ikke se unge mennesker som produktionsapparater, der skal stille sig selv til rådighed for at finansiere velfærdsstaten, siger han.

Han har i sin ministertid fremhævet, at uddannelse skal være svært.

- Vi skal sætte en ramme, som de unge mennesker kan finde sig selv i, siger Søren Pind.

Hans gave til sin afløser er et lille skilt til ministerbordet, hvorpå der står et citat fra den tidligere præsident Ronald Reagan, der er hans store forbillede.

- Der er ingen grænser for, hvad en mand er i stand til, hvis han er ligeglad med, hvem der får kredit for det, lyder inskriptionen.

Den tiltrædende uddannelses- og forskningsminister har tidligere været konservativ, men meldte sig ind i Venstre tirsdag aften, da han takkede ja til at blive minister.

- Jeg har altid været borgerlig, og jeg går fuldstændig ind for partiprogrammet, og det, jeg ikke går ind for, vil jeg forsøge at ændre.

- Jeg har ikke den der ene ambition som minister, jeg har en ambition om, at vi skal bygge en verden, hvor flere tager ansvar, siger Tommy Ahlers.

