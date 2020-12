Søren Pind kommer med et tydeligt stik til Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

»Jeg vil nøje følge de borgerliges ageren i den kommende tid. Skulle det ende med en tilslutning til trumpismen, vil jeg som stadigt flere med mig blive partiløs,« lyder det.

Sådan skriver den tidligere Venstre-minister i en klumme hos Berlingske, hvor han dissekerer de konklusioner Instrukskommissionen mandag kom med i forhold til Venstre-næstformand Inger Støjberg. Her var der kritik af hendes ageren i adskillelsen af 23 asylægtepar – og nu er spørgsmålet, hvordan Jakob Ellemann-Jensen reagerer.

Og det er det, også Søren Pind afventer i en sag, hvor han ikke har »set så juridisk hård en kritik siden Tamilsagen«. Han opfordrer derfor i klummen Venstre-formanden til at »drage konsekvensen«. Om det så må blive i en rigsretssag.

Søren Pind kommer med en slet skjult opfordring i en klumme. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Hvis ikke det sker, vil Søren Pind ikke kunne genkende sig selv i Venstre, beskriver han i klummen.

»Mine vigtigste synspunkter – at reststaten findes, og begås der ulovligheder, er retsstaten farveblind, uanset om det er Kong Salomon eller Jørgen Hattemager – vil ikke være repræsenteret. Man vil fremover kun have kyniske smil til overs for begrebet borgerlig retspolitik,« skriver Søren Pind.

B.T. politiske redaktør mener, at Søren Pinds kommentar er opsigtsvækkende.

»Man skal nok passe på med at sige, at han med sikkerhed melder sig ud. Men han leger i hvert fald med tanken, og det er, synes jeg, et udtryk for, at Jakob Elleman-Jensen er placeret i et djævelsk dilemma: Uanset, om han støtter en rigsret eller ikke gør, så kommer han pr. definition til at lægge sig ud med nogen i partiet,« siger Henrik Qvortrup.

Hvad sker der med Inger Støjberg? Det er svaret på det spørgsmål, alle venter på. Foto: Mads Claus Rasmussen

Allerede mandag gav Henrik Qvortrup udtryk for, at Jakob Ellemann-Jensen kan stå foran »borgerkrigslignende tilstande i Venstre«, hvis han beslutter sig for at ofre Inger Støjberg på grund af konklusionerne fra Instrukskommisionen.

Klummen fra Søren Pind repræsenterer omvendt det, som B.T.s politiske redaktør kalder for »det klassiske Venstre«.

»Det er det med, at 'ret er ret', 'ret skal holdes' og i det hele taget en kæren om retsstatens principper. De vil føle sig provokeret, hvis Jakob Elleman-Jensen ikke støtter en rigsret. Det vil skabe rigtigt, rigtigt meget ballade,« siger Henrik Qvortrup.

Og selvom Søren Pind ikke længere sidder i Folketinget, bliver der stadig lagt mærke til hans meninger i Venstre.

»Søren Pind er en markant figur, og selv om han har forladt politik og sidder ude på sidelinjen, så er han en af dem, der har fyldt mest i partiet i mange år, så det har stor symbolsk betydning,« siger Henrik Qvortrup.

En af Søren Pinds pointer i klummen er også, at Venstre får svært ved at jagte statsminister Mette Frederiksen i minksagen, hvis Jakob Ellemann-Jensen lader Inger Støjberg hoppe af krogen i forhold til Instrukskommissionen.

Det er Henrik Qvortrup enig i. Han siger videre:

»Det står nok Jakob Ellemann-Jensen tindrende klart nu, at han aldrig skulle have accepteret, at hun blev hans næstformand. Det har kun givet problemer lige siden. Men det er netop i sager som denne, at en partiformand skal hæve sig op over, hvad der er rød og blå, og i stedet forholde sig til, hvad der principielt er det rigtige. Og der har han indtil videre valgt strudsetaktikken, men han er nødt til snart at træffe et ganske vist svært valg.«