De lange knive er så langt fra tilbage i skufferne, efter det dramatiske formandsopgør i Venstre, som kostede både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen deres poster.

Nu stikker tidligere Venstre-minister Søren Pind i sin nye bog ‘Frie ord’ kniven dybt i ryggen på Kristian Jensen.

Pind anklager ham for i ledtog med sin fløj i partiet at have fodret Ekstra Bladet med oplysninger om Lars Løkke Rasmussens forbrug af dyre partibetalte jakkesæt og flybilletter på 1. klasse for at undergrave Løkkes troværdighed og køre sig selv i stilling som ny Venstre-formand.

I et stort interview med Berlingske bliver Pind konfronteret med, at han i bogen antyder, at Kristian Jensen - direkte eller indirekte - lækkede de papirer til Ekstra Bladet.

»Når jeg kunne fornemme tidligt, at noget pågik – og det var det mest håndgribelige udløb af det – så er det klart min tro, at det hidrører fra nogle mennesker, som havde brugt en stor mængde tid på, hvordan de kunne slippe af med Lars. Men i og med at jeg ikke kan bevise noget, kan jeg ikke sige meget mere, end at det er sjældent, sådan noget dukker op i aviserne, uden at der ligger noget bag,« siger Søren Pind til Berlingske.

Søren Pind tilføjer, at man må udlede, hvad man vil af hans bog. Han har blot fortalt tingene, som han ser det.

I bogen fortæller Pind, hvordan han selv og partiets senere politiske ordfører, Peter Christensen, allerede i 2008 blev kontaktet af Claus Hjort Frederiksen, der fiskede efter deres opbakning til at vælte Lars Løkke.

»Allerede fra starten begyndte Kristian Jensen at undergrave Lars Løkke helt åbenlyst. Historien om Kristian Jensen er for mig historien om én lang illoyalitet og undergravende virksomhed,« siger Pind i interviewet med Berlingske, hvor han også gør det klart, at han derfor ser den sorg, Kristian Jensen nu viser, som selvmedlidenhed.

På 15 rejser for GGGI brugte Løkke lige godt én million kroner, hvoraf de fleste blev brugt på luksuriøse billetter på første klasse på interkontinentale ruter. Billetter, som er markant dyrere end de i forvejen pebrede billetter på business class.

Det lykkedes i efteråret 2013 Løkke at ride stormen af i GGGI-sagen, men allerede året efter røg Løkke ind i et nyt stormvejr, da Ekstra Bladet kunne afsløre, at Løkke havde købt tøj for 152.000 kroner på Venstres regning.

Løkke nægtede at fremlægge dokumentation for, at han havde betalt skat at tøjets værdi.

Samme år kom det frem, at Venstre betalte for en Mallorca-rejse til Løkkes kone og søn, mens Lars Løkke Rasmussen skulle deltage i et strategiseminar på ferieøen.

Det resulterede i Kristian Jensens mislykkede formandsopgør i 2014, hvor Løkke blev siddende og Kristian Jensen fortsatte som næstformand.

En sag, der skulle have kostet Kristian Jensen dyrere, mener Søren Pind.

»Jeg er en gammeldags, straffende Gud, og derfor synes jeg, at han skulle have været verfet ud efter hans enorme illoyalitet. Jeg ved godt, Løkke ikke havde styrken til det – men han gjorde heller ikke sidenhen miner til det. Han bar over med det, og det har pint og plaget partiet,« siger han.

Hverken Lars Løkke eller Kristian Jensen har overfor Berlingske ønsket at kommentere på Pinds anklager.