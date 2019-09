Ifølge tidligere justitsminister rettede en embedsmand i trusselsvurdering fra efterretningstjenesten PET.

Finansministeriet i Danmark har udviklet en "grænseoverskridende" adfærd ifølge den tidligere mangeårige minister Søren Pind (V), der udgiver en ny bog.

Særligt peger han på en episode, der fandt sted, da han var justitsminister, hvor han modtog en trusselsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Den var ifølge Søren Pind blevet redigeret af en unavngiven embedsmand i Finansministeriet, fordi "det så for dyrt ud", før det blev oversendt til Pind som ansvarlig minister.

- Med andre ord havde der siddet en økonom uden det fjerneste begreb om Danmarks sikkerhedssituation og ændret forståelsesmæssigt i et fagligt papir om selv samme, som jeg så skulle sende over til den øvrige regering, skriver Søren Pind i bogen.

- Jeg blev rasende. Arbejdsfaconen er jo djævelsk, al den stund disse papirer oversendes på fagministerens i dette tilfælde mit ansvar ikke finansministerens.

Papiret blev ifølge Pind ændret tilbage.

Han anklager desuden det magtfulde ministerium for at rage magt til sig og at for blot at fokusere på at undgå ting, der koster penge, fremfor på hvad der er til landets bedste.

Ifølge den tidligere minister har den adfærd bidraget til blandt andet Skats mange møgsager, og dermed kostet landet milliarder af kroner.

- Skandalerne omkring Skat, DSB, postvæsnet og udenrigstjenestens elendighed er for alles vedkommende forhold, der efter mit bedste skøn udspringer af kulturen skabt i og omkring Finansministeriet.

- Det er mit klare billede, at man i Finansministeriet er mindre optaget af, om sandheden når regering og folketingsmedlemmer og mere optaget af, at det ikke koster penge, skriver Pind i bogen.

Han skriver videre, at denne "ubehagelige og beklagelige arbejdsform" var en stærkt medvirkende grund til, at han sidste år forlod dansk politik.

Søren Pind har haft en række ministerposter herunder som justitsminister og uddannelses- og forskningsminister. Hans nye bog "Frie ord" udkommer onsdag, da udgivelsen er fremrykket.

/ritzau/