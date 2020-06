Søren Pind siger, at han i en sms til Lars Løkke Rasmussen fortalte om sin bekymring for, at loven blev brudt.

Tidligere justitsminister Søren Pind siger under kommissionsafhøring fredag, at han orienterede daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om sin bekymring for adskillelse af asylpar.

- Jeg orienterede statsministeren om, at jeg var bekymret for det, der foregik i Udlændinge- og Integrationsministeriet, siger Søren Pind.

Min erindring er, at det foregik på sms, og at det ikke udløste den store begejstring. Det er ikke en hverdagsting, at en minister henvender sig til statsministeren, fordi han er bekymret for, om loven bliver brudt. Jeg kan ikke huske, jeg har gjort det i andre sammenhænge.

Han husker ikke, hvornår han sendte sms'en til Løkke. Han har heller ikke længere sms'en.

Søren Pind ved ikke, om orienteringen til statsministeriet førte til mere.

Næh, jeg ved ikke, om det førte til noget. Jeg synes, at jeg havde gjort mit.

Inger Støjberg, som i dag er næstformand i Venstre, undersøges lige nu af en kommission for instruksen om, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever.

Den blev givet i februar 2016, da Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Det springende punkt i sagen er, om Støjberg blev advaret om, at instruksen kunne være ulovlig.

Søren Pind var justitsminister for Venstre, i tiden omkring instruksen blev givet. Han er det første vidne fra Justitsministeriet, som bliver afhørt i Instrukskommissionen.

Søren Pind fortæller, at det ikke er velset at blande sig i ministerkollegers administration. Det var altså ikke normal procedure.

Han fortæller desuden, at han har sagt til Inger Støjberg, at hun skulle "passe på". Han mener at huske, at det var på en sms.

Han henviste i den forbindelse ikke direkte til sagen om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig. Det var derimod i "brede termer".

/ritzau/