Risikoen for ulykker stiger, når Forsvaret fremover skal klare sig med færre kampfly.

Selv om Forsvarets jagerpiloter med de nye F-35-kampfly får bedre og mere tidssvarende maskiner at flyve i, får de ikke lige så meget tid i luften, som de har nu.

Det kan i sidste ende betyde, at de ikke får den tilstrækkelige flyvetræning, og det øger risikoen for ulykker.

Det skriver Altinget på baggrund af et risikokatalog, som kampflykontoret i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har udarbejdet.

- Der er risiko for, at det planlagte antal flyvetimer til gennemførelse af træningsprogrammerne ikke er tilstrækkelige til at sikre det flyvesikkerhedsmæssige niveau hos piloterne.

- Risikoen kan udmøntes i tab af materiel og personel i yderste konsekvens, står der i kataloget.

Der skal indkøbes 27 nye F-35-fly som erstatning for de nuværende 44 F-16-fly.

Fem af de nye fly skal permanent befinde sig på Luke Air Force Base i Arizona og USA, hvor en del af piloternes uddannelse foregår.

Dermed er der kun 22 fly til rådighed i Danmark, og det vil betyde, at piloternes maksimale årlige flyvetimer reduceres fra 140 timer om året til 115 timer foruden de 40 timer, de tilbringe ri en simulator.

Nato anbefaler, at piloterne får 180 årlige flyvetimer.

/ritzau/