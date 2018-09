Dansk Folkepartis stemmesluger Morten Messerschmidt er trådt ved siden af og fik lørdag et slag over næsen af ledelsen i Dansk Folkeparti, erfarer B.T.

Ifølge B.T.s kilder var især Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, irriteret på Messerschmidt, men også DF-formand Kristian Thulesen Dahl mente, at en reprimande var på sin plads.

Messerschmidts forseelse bestod i et interview i Politiken, hvor han meddelte, at hvis der er rødt flertal efter næste valg, bør DF melde sig som støtteparti til S, hvis man derved kan isolere De Radikale.

»At skubbe Radikale Venstre væk fra magten er et mål i sig selv. Ingen har bibragt fædrelandet så megen skade som netop Brandes' eftersnakkere«, sagde Morten Messerschmidt, der derefter blev spurgt, om DF skal agere støtteparti og parlamentarisk grundlag for Mette Frederiksen.

»Ja, hvis det handler om at undgå, at Radikale Venstre får indflydelse, så er der ingen midler, som er for dyrebare,« svarede Messerschmidt, som hermed begik tre fejl:

Fejl nr. 1: Han går for langt i forhold til samarbejdet med Socialdemokratiet. Kristian Thulesen Dahl siger ganske vist, at hans plan B er et samarbejde med S, hvis der er rødt flertal. Men der er forskel på et samarbejde og at agere parlamentarisk grundlag. Så langt er DF ikke endnu.

Fejl nr 2: Messerschmidt har ikke vendt sagen med DF-ledelsen, som han tidligere har gjort, før han gik ud med opsigtsvækkende meldinger.

Fejl nr. 3: Avisen med interviewet udkommer lørdag – samme dag, som DF-årsmødet starter – og fungerer dermed som optakt og tager noget af opmærksomheden fra Kristian Thulesen Dahl.

Søndag har B.T. ikke haft held med at opspore Morten Messerschmidt, der var forsvundet som dug for solen, selv om han angiveligt befandt sig i Herning. Men kilder tæt på Messerschmidt fastslår, at der ikke har været nogen onde hensigter overhovedet fra Messerschmidts side, men at han blev grebet af stemningen og sin foragt for De Radikale under det lange interview med Politiken, der handlede om Det Radikale Venstres politik og udvikling helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet.

Morten Messerschmidt er opstillet til Folketinget for DF i Nordsjælland efter knap 10 år i Europa-Parlamentet. Han er stadig hæmmet af Meld og Feld-skandalen, hvor EU's antisvindelenhed, Olaf, stadig er i gang med efterforskningen af Dansk Folkepartis mulige misbrug af EU-midler.

Ingen ved, hvornår Olaf kommer med en konklusion, men flere forskellige DF-kilder siger nu, at afgørelsen måske først kommer efter næste valg. Så ambitiøse Morten Messerschmidt må leve med det åg noget tid endnu. Også selv om mange efterhånden vurderer, at Olaf-afgørelsen næppe vil ramme Morten Messerschmidt særlig hårdt, eller måske slet ikke.

Medlemmerne har friere tøjler under Kristian Thulesen Dahl, end de havde, da Pia Kjærsgaard var formand. Deres tilgang til ledelse er forskellig. Pia Kjærsgaard slog hårdt ned med topstyring, hvis nogen trådte ved siden af.

Kristian Thulesen Dahl tager det mere roligt og kan endda betragtes som lidt konfliktsky. Men han husker alt og noterer det i hukommelsen.