Pelle Dragsted (Enh) kaldte Kenneth Kristensen Berth (DF) for racist og blev irettesat. Så klagede Henrik Sass Larsen over Ekstra Bladet. Og nu skal folketingets præsidie behandle en klage over Mogens Lykketoft (S).

Som Folketinget formand og formand for præsidiet står Pia Kjærsgaard i centrum af alle sagerne. Og hun er ikke i tvivl om, hvad der er den dybereliggende årsag til al balladen:

»Der er valgkamp,« siger hun, da B.T. fanger hende over telefonen.

Torsdag modtog hun en klage fra Alternativets folketingsmedlem Pernille Schnoor, der føler sig overfuset af Mogens Lykketoft (S).

Folketingets formand Pia Kjærsgaard under møde i Folketingssalen.

Den tidligere socialdemokratiske formand og socialdemokrat kom over til hende midt under en frokost på Christiansborg.

Med henvisning til Alternativets støtte til regeringens sundhedsreform sagde han angiveligt:

’Jeg vil gerne sige til dig, at hvis I laver den aftale, så slår jeg jer ihjel’.

Herefter tilføjede han, nærmest råbende:

Mogens Lykketoft har sendt en seriøs bandbulle afsted mod Pernille Schnoor.

’Jeg kan i hvert fald garantere dig for, at hvis I laver den aftale, så skal jeg nok sørge for, at så bliver I fuldstændigt udraderet til næste valg.’

Klagen over Lykketoft kommer i slipstrømmen på to andre sager, Folketingets Præsidium har behandlet i denne uge og som har været voldsomt eksponeret i medierne.

Så sent som i går traf Præsidiet afgørelsen i en sag, hvor Socialdemokraterne gruppeformand havde klaget over, at Ekstra Bladets journalister forfulgte ham på Christiansborgs gange. I afgørelsen indskærpede Præsidiet, at bladets journalister skal opføre sig ordentligt og overholde reglerne.

En anden sag der i denne uge har vakt debat blandt præsidets medlemmer, er Pia Kjærsgaards reprimande til Enhedslistens Pelle Dragsted. Under en debat i Folketinget kaldte han en udtalelse fra DF'eren Kenneth Kristensen Berth for 'racistisk' og det udløste en kritik fra Pia Kjærgsaard.

Præsidiets medlemmer, der også tæller enhedslistens Christian Juul, lukkede sagen med at konstatere, at det formandens ret at afgøre, om en udtalelse er utilbørlig.

Pia Kjærsgaard skal nu i gang med at undersøge, hvad der er op og ned i sagen om Mogens Lykketofts dødstrusler.

»Vi har fået en klage fra Pernille Schnoor, så nu er vi nødt til at høre Lykketoft, inden vi går videre. Det er proceduren,« siger Pia Kjærsgaard.

Det virker som om tonen er lidt hård inde hos jer for tiden. Hvad skyldes det?

»Der er valgkamp. Lige netop på det her tidspunkt sker der ting, som ikke sker i vores normale hverdag. Derfor glæder vi os til, at det er overstået. Når først der er udskrevet valg, skal der kæmpes om mandaterne.«

Det var da helt utrolig så alvorligt en munter bemærkning er blevet taget ned. Den eneste trussel mod Alternativet er vælgernes reaktion, hvis I holder Lars Løkkes sundhedsreform i live og lukker folkestyret i regionerne. Det vil gøre jer sårbare. https://t.co/vvigzVIiZY — Mogens Lykketoft (@lykketoft) February 28, 2019

Er den tone, vi har set de seneste dage, den der kommer til at kendetegne folketingsvalget 2019?

»Ja, det tror jeg. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver barskt. Men jeg håber da, at vi kan besinde os. Vi må godt gå hårdt til hinanden, men det skal være inde for rimelighedens grænser. Ellers tror jeg befolkningen bliver irriteret.«

På twitter har Mogens Lykketoft forklaret, at udtalelserne var ment som 'en munter bemærkning'.

Det er statsminister Lars Løkke Rasmussen der bestemmer, hvornår der skal udskrives valg. Valget skal dog afholdes senest den 17. juni 2019.