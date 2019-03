Når der skal være dronningerunde efter næste valg, vil dronning Margrethe få en helt særlig besked fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr, som hun ikke vil få fra andre partier.

Hun vil sige til Dronningen, at SF opfordrer Mette Frederiksen til at danne en flerpartiregering, en regering bestående af mere end Socialdemokratiet.

Det vil Mette Frederiksen så blive nødt til at prøve, selv om hun ikke er interesseret i det. Det samme skete i 2015, hvor Anders Samuelsen forlangte, at Lars Løkke Rasmussen (V) undersøgte muligheden for at danne en blå firkløverregering. Det endte med, at Løkke dannede en ren Venstre-regering, som kørte af sporet et år senere pga. LA's krav om topskattelettelser og resulterede i den nuværende trekløverregering.

»Vi siger til Dronningen, at vi ønsker, at Mette Frederiksen skal undersøge muligheden for at danne en flerpartiregering. Det kan godt være, det ikke kan lade sig gøre, men så må hun forhandle med os andre,« siger Pia Olsen Dyhr.

SF er det parti i rød blok, der er mest samarbejdsvilligt over for Mette Frederiksen. Men helt fredelige er folkesocialisterne ikke. F.eks. vil partiet smadre kontanthjælpsloftet med en stor forhammer. Sådan ser det i hvert fald ud på politisk ordfører Karsten Hønges valgplakater

»Vi har lagt 15 krav frem. Vi vil have en bindende klimalov, minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Vi vil have mere ro på i samfundet og mindre stress, især for børn og unge. Vi vil også have kvoteflygtninge igen. Og afskaffe kontanthjælpsloftet. Det er vores krav til at deltage i en regering med socialdemokraterne. En afskaffelse af kontanthjælpsloftet er nok nødvendigt for, at vi kan deltage i en regering,« siger Pia Olsen Dyhr.

Rod i rød blok Det ser både godt og skidt ud for Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kort før næste valg. På den ene side står rød blok til at vinde en historisk valgsejr. På den anden side må Mette Frederiksen operere i historisk vanskeligt politisk farvand, hvis hun bliver statsminister. Rød blok står i den nyeste YouGov-måling til 51,7 pct. af stemmerne, mens blå blok må nøjes med 48,3, og i andre målinger står rød blok endnu bedre. Men meget af fremgangen skyldes det parlamentariske grundlag. I YouGov-målingen vinder Socialdemokratiet selv et mandat, men Radikale vinder tre og Enhedslisten to. Mette Frederiksens plan er at danne en et-parti-regering med De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og SF som bærende støttepartier. Det vil De Radikale og Enhedslisten ikke gå med til. De vil have indrømmelser på deres mærkesager, også udlændinge- og økonomisk politik, før de overhovedet beslutter, om deres mandater skal gøre hende til statsminister. Alternativet vil slet ikke regnes med, og SF kræver selv at komme i regering. Det kan medføre lange vanskelige forhandlinger efter valget, og nogle af partierne truer med, at Mette Frederiksen må finde mandaterne andre steder, eller at det ligefrem kan ende med nyvalg, hvis de ikke får deres vilje. I en ny serie denne weekend taler B.T. med de fire partiledere, der er udset til at udgøre Mette Frederiksens parlamentariske grundlag. Her Pia Olsen Dyhr, SF.

»Men det er ikke det samme som, at vi ikke kommer til at pege på Mette Frederiksen. Det gør vi. Alternativet er Lars Løkke, og ham får vi intet af det her med. Jeg håber, vi centrum-venstre-partier kan finde en løsning sammen. Det vil være langt bedre end det blå Danmark.«

Alt tyder på, at Mette Frederiksen absolut vil have en etpartiregering?

»Nu må vi se, hvordan valget falder ud. Det er for tidligt at sige, hvordan noget som helst bliver. Vi forventer, der kommer en forhandlingsrunde - i første omgang for at afsøge mulighederne for en flerpartiregering. Hvis vi ikke kommer i regering, har vi stadig disse krav og vil forsøge at forhandle dem ind i finanslovene. Vi kommer til at arbejde med de stemmer, der er, også på tværs af midten i dansk politik.«

Men I er til at snakke med om det hele, så er det ikke tomme trusler?

»Politik er blevet mærkelig, som om man kun mener noget, hvis man stiller ultimative krav eller selv vil være statsminister. Jeg håber, vælgerne gør os stærke nok til, at vi kan få vores politik igennem. Udfordringen i rød blok er, at vi skal nærme os hinanden, og der er masser af ting, vi kan blive enige om - f.eks. er vi alle optaget af børneområdet. Vi er ikke enige med Mette Frederiksen om kvoteflygtninge. Lad os se, om vi bliver mange nok til at lave om på det,« siger Pia Olsen Dyhr.