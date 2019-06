SF's formand, Pia Olsen Dyhr, er skuffet over antallet af kvinder i den nye regering, som blev præsenteret torsdag.

På Twitter lufter hun sin skuffelse højlydt:

'Trist med en kvindeandel på kun 35% i den nye regering! Dog positivt med en kvindelig statsminister,' skriver Pia Olsen Dyhr kort.

Ud af de i alt 20 ministre - inklusiv statsministerposten - er der syv kvindelige ministre. Og det er ikke tilfredsstillende, mener Pia Olsen Dyhr.

B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup deler Pia Olsen Dyhrs undren over de få kvinder.

»Jeg bider mærke i, at der kun er syv kvinder. Det er ærgerligt for en regering, som i sit forståelsespapir har lagt vægt på ligestilling, som de har. Så det er mærkeligt, at Mette Frederiksen ikke har fundet plads til flere kvinder,« siger Søs Marie Serup.

Hun mener dog ikke, man skal dømme regeringen på ligestillingen endeligt endnu:

»Nu skal vi lige se, hvor mange kvinder der får tunge udvalgsposter, før vi endelig fælder dommen. For det kan godt være, der kommer noget der.«

OVERBLIK: Her er ministrene 1) Statsminister Mette Frederiksen

2) Finansminister Nicolai Wammen

3) Udenrigsminister Jeppe Kofod

4) Justitsminister Nick Hækkerup

5) Social- og indenrigsminister Astrid Krag

6) Skatteminister Morten Bødskov

7) Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

8) Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for

nordisk samarbejde Mogens Jensen

9) Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

10) Transportminister Benny Engelbrecht

11) Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn

12) Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

13) Forsvarsminister Trine Bramsen

14) Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

15) Erhvervsminister Simon Kollerup

16) Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

17) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

18) Boligminister Kaare Dybvad

19) Miljøminister Lea Wermelin

20) Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen

I det forståelsespapir, som Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre udkom med for få dage siden, står der i et selvstændigt punkt på side 11 under overskriften 'Sikre bedre ligestilling':

'En ny regering ønsker et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder'.

Søs Marie Serup bider dog mærke i, at netop Socialdemokratiet er et af de partier med færrest kvinder pr. medlem i Folketinget.

»Det er måske også derfor, at eksempelvis Ane Halsboe-Jørgensen bliver minister nu. Hun er nok i virkeligheden en, som kunne køres i stilling til en ministerpost ude i fremtiden. Men nu får hun chancen.«