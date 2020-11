SF's formand Pia Olsen Dyhr var i tvivl om, hvorvidt hun skulle dele billedet. Eller blot 'se gennem fingre med det'.

»Men jeg er simpelthen for vred og gal til det,« skriver hun på Facebook om billedet, som hun endte med at dele på det sociale medie.

På billedet ses et banner fra en traktordemonstration i den sønderjyske by Agerskov 18. november mod regeringens håndtering af minksagen.

Banneret – som du kan se længere nede i denne artikel – viser Olsen Dyhr, Enhedslistens formand Pernille Skipper og statsminister Mette Frederiksen (S) i nazi-uniformer.

»Løgner. Lystmorder. Det står jeg for«, står der på plakaten.

»Det er bare ikke i orden!!!,« indleder Pia Olsen Dyhr sit opslag om nazi-plakaten på Facebook.

SF-formanden er dybt forundret over, at Pernille Vermund (Nye Borgerlige), Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkeparti) og flere Venstre-folk deltog i demonstrationen uden at de – ifølge Pia Olsen Dyhr – tog afstand til nazi-banneret.

»Hvad Søren sker der dog i vores kære land? Jeg har den største respekt for uenighed, debat og dialog. Jeg vil gerne stå på mål for, hvad jeg mener og hvorfor. Men jeg forventer at vi gør det på en ordentlig og sober måde. For ellers holder alt jo op,« skriver Olsen Dyhr.

Hun understreger, at der er begået alvorlige fejl i minkskandalen, og at SF ønsker både en uvildig undersøgelse, og at der ryddes op i ministerierne.

Partiet vil også have en ny 'mere demokratisk' epidemilov.

SF har tidligere luftet tanken om at oprette et politisk coronaorgan, der skal have deltagelse af de største partier i Folketinget og være omfattet af en skærpet fortrolighed, som det også er kendt fra Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, også kendt som Kontroludvalget.

»Jeg synes vi skal lære af det, vi har været igennem det sidste halve år. Vi alle! Men vi politikere skal også fortsat huske på at vi står midt i den værste sundhedskrise, og vi har derfor også en pligt til at handle på den og vise befolkningen at vi kan stå sammen om det,« slutter Pia Olsen Dyhr i opslaget om nazi-banneret, som efter hendes mening er langt over stregen.

Ifølge TV 2 tager arrangørerne bag demonstrationen afstand fra banneret. Organisationen understreger, at grove ytringer af denne art ikke skal være en del af demonstrationen, og at lignende bannere vil blive fjernet.