Regeringen bør indføre nødpasning i daginstitutionerne, lyder det igen fra regeringens støtteparti.

SF gentager, at der er behov for at lukke samfundet mere ned.

Regeringens støtteparti er bekymret for en meget smitsom britisk variant af coronavirus kaldet B117.

Det skriver SF-formand Pia Olsen Dyhr på Twitter:

- Vi er nødt til at lukke samfundet mere ned på grund af den britiske mutation af covid-19. Udviklingen er dybt bekymrende.

- SF foreslår derfor regeringen nødpasning i daginstitutionerne, og at færre mødes. Vi er nødt til at stoppe smitten, ellers ender vi med britiske tilstande, skriver hun.

SF foreslog det samme mandag. Også et andet støtteparti Enhedslisten talte mandag for at indføre nødpasning i dagtilbuddene.

Altså at lukke vuggestuer og børnehaver. Men at have nødpasning. Så kan eksempelvis forældre, der varetager kritiske funktioner i det offentlige, få deres børn passet.

Men efter et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mandag om den aktuelle coronasituation stod det klart, at de nuværende restriktioner ikke skærpes yderligere. I hvert fald ikke lige med det samme.

Blandt de nuværende restriktioner gælder eksempelvis, at alle elever i folkeskolen er hjemsendt og modtager fjernundervisning. Forsamlingsforbuddet er i øjeblikket på 10.

I øjeblikket er der ingen indikationer af, at smittede med den nye virusvariant skulle give et alvorligere sygdomsforløb. Men den smitter 50-74 procent mere end de allerede kendte virusvarianter. Det udtalte Heunicke mandag.

Den nye virusvariant har allerede fået konsekvenser. Alle rejser til Storbritannien, herunder også erhvervsrejser, frarådes nemlig.

Samtidig er indrejseforbuddet for rejsende fra Storbritannien, der ikke har statsborgerskab eller bopæl i Danmark, forlænget frem til 17. januar. Selv samme dato løber en lang række af de nuværende restriktioner til.

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må dog fortsat rejse ind i Danmark.

/ritzau/