SF's formand Pia Olsen Dyhr siger om dannelsen af en ny regering:

»Vi leverer på en klimaindsats, der er i verdensklasse og leverer på lovbundne minimumsnormeringer. Børnene i daginstitutionerne får en helt anden hverdag,« siger Pia Olsen Dyhr.

Pia Olsen Dyhr siger, at partierne endnu mangler at forhandle den konkrete model for minimumsnormeringer på plads. Dermed har SF endnu ikke fået indfriet kravet om, at der skal være én pædagog på tre børn i vuggestuerne og én pædagog per seks børn i børnehaverne.

Opdateres...