SF-formand ser gerne en centrumvenstreregering efter næste valg. Det kan være med Moderaterne eller Radikale.

SF-formand Pia Olsen Dyhr åbner for, at hendes parti kan gå i regering med Moderaterne efter næste valg.

I et interview med Politiken siger hun, at et af midterpartierne sandsynligvis skal med, hvis SF igen skal blive et regeringsparti.

- Medmindre vælgerne lige pludselig begynder at se lyset i, at det skal være en S-SF-regering, så vil det jo være en centrumvenstreregering. Og så må man jo se på de to partier, der er i midten af dansk politik, Moderaterne og Det Radikale Venstre, siger hun.

Pia Olsen Dyhr ser dog ikke mulighed for, at SF og Venstre kan enes i en regering, som det ser ud nu.

Det skyldes blandt andet Venstres holdninger til klima- og landbrugspolitikken, siger SF-formanden til Politiken.

SF sad senest i regering fra 2011 sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Partiet trådte ud af regeringen i 2014, og daværende formand, Annette Vilhelmsen, gik af. Det skyldtes blandt andet, at der blev skabt splid internt i partiet efter salget af Dong, som siden har skiftet navn til Ørsted.

Ved det følgende valg i 2015 fik SF syv mandater, hvilket var det dårligste valg i 38 år.

Pia Olsen Dyhr blev valgt som SF's formand efter Annette Vilhelmsen i 2014. Hun har dermed siddet på posten i ti år.

I den periode er partiet gradvist blevet mere populære hos vælgerne. Ved valget i 2022 fik partiet 15 mandater.

Moderaterne blev dannet af den tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen. Partiet blev formelt stiftet i 2022 og blev valgt ind i Folketinget ved det seneste valg med 16 mandater.

I dag har partiet 14 mandater, da både Jon Stephensen og Mike Fonseca er blevet løsgængere.

Jon Stephensen meldte sig ud af Moderaterne efter en sag om, at han har sendt upassende beskeder til en kvindelig partifælle på 19 år.

Mike Fonseca forlod partiet, fordi han er kæreste med en pige på 15 år. Det er i strid med Moderaternes adfærdskodeks.

/ritzau/