På Christiansborg slæber de politiske forhandlinger om de stigende energipriser sig afsted.

»Det ender jo med at blive sommer før politikerne tager sig sammen og finder en løsning,« siger Pia Elmhauge.



Hun er førtidspensionist, bor i Odsherred i en lejebolig med både gasfyr og elvarme og er en af de mange danskere, der har set deres varmeregning stige til rekordniveau de seneste måneder.

De politiske forhandlinger om de stigende energipriser har officielt stået på siden midten af januar. Endnu er man ikke kommet ret langt i forhandlingerne, lyder det mandag fra flere kilder til B.T.

Især er det spørgsmålet om afgiftslettelser, der splitter partierne. De blå partier ønsker både at sende akut økonomisk hjælp til dem, der er hårdest ramt af de stigende priser og at sænke elafgiften permanent.



Regeringen beskylder derimod de borgerlige partier for at udnytte situation til at snige skattelettelser ind ad bagvejen. I stedet vil I stedet vil regeringen give de familier, som er hårdest ramt af stigende de priser, hjælp i form af en skattefri check til særligt de 400.000 husstande, som varmer boligen op med gasfyr.

Den perfekte storm: Derfor er priserne buldret op Priserne på gas og elektricitet ramte i slutningen af 2021 rekordhøje niveauer. Elprisen er i perioder seksdoblet, mens gasprisen i perioder er tidoblet. Flere ting gør sig gældende, forklarer Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi. Han peger på nogle af dem: Politik: Der har været markedsuro i forhold til russerne. Hvor meget gas kan og vil de levere?

Efterspørgsel i bevægelse: Vi har haft højkonjunktur i Europa. Da vi kom ud af coronanedlukning, kom økonomien hurtigere tilbage end forventet. Trækket på de lagre af gas, vi har i Europa, har været større end forventet.

Ramt af vejret: Det har været en kold vinter og en varm sommer. Vi har brugt mere gas til at varme op i den kolde vinter og mere el til at køle om sommeren. Og da vi laver el på gas, har vi også brugt mere gas i elsektoren.

Samtidig har det ikke regnet så meget i Norge, som det plejer. Om vinteren plejer vi at kunne trække en meget stor mængde vandkraftstrøm i Norge. Det vand samler de op i deres magasiner i regnsæsonen, men det har ikke regnet så meget, og det betyder, at så skal vi bruge mere gas i stedet.

Endelig har det blæst mindre end normalt, og det vil sige, at den grønne strøm fra vindmøllerne har vi ikke fået så mange kilowatt-timer ud af, og så har vi igen måttet trække på gas.

Bundlinjen er, at alt dette har fået gaspriserne til at eksplodere, og det har trukket elpriserne med op.

I Odsherred er Pia Elmhauges varmeregning steget fra 1500 til 3000 kroner i kvartalet. Og det kan mærkes i hendes økonomi som førtidspensionist.

»Det er ikke rejser eller luksusgoder, som sådan en som mig, og nok også mange andre, må vælge fra. Der er helt nødvendige ting som medicin og tandlæge, der ryger,« fortæller Pia Elmhauge.

Hun mener, politikerne på Christiansborg har svært ved at forstå, hvordan almindelige menneskers hverdag påvirkes af de stigende energipriser.

»Politikere har jo deres på det tørre. Det er der bare rigtig mange andre, der ikke har. Det tror jeg lidt, de glemmer at tænke over, når de selv sidder godt i det. Kom nu ind i kampen og få gjort noget. Nu har de snakket om det her siden oktober uden at der er sket noget som helst,« siger Pia Elmhauge.

Hos Bjarke Nordentoft og hans familie i Randers, som B.T. tidligere på vinteren har fulgt, har de nu skiftet gasselskab for at kunne få tre måneder gratis ved et nyt selskab.

»Vi klarer den fint hos os, men jeg kan ikke lade være med at tænke på alle dem, der ikke gør. Hvad hvis man for eksempel er enlig forsørger med en spinkel økonomi, risikerer man virkelig at komme til at stå med håret i postkassen,« siger Bjarke Nordentoft.



Han har også fulgt med i den politiske debat om energipriserne de sidste par måneder, og han er heller ikke imponeret over, at der endnu ikke er landet en politisk aftale.

Bjarke Nordentoft har tidligere arbejdet som økonomisk rådgiver i en boligforening, og hans oplevelser derfra understreger for ham, at der er behov finde en løsning, der hjælper de særligt udsatte danskere.

»Der er nogen, der bliver ramt så meget, at de er bange for, om de må gå fra hus og hjem. Jeg synes virkelig, man skal have fundet en løsning nu. For det her rammer bare så socialt skævt.«