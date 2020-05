Pia Kjærsgaard glemmer aldrig dengang, Poul Nyrup Rasmussen (S) sendte den berømte kommentar i hovedet på Dansk Folkeparti fra Folketingets talerstol: 'Stuerene, det bliver I aldrig'.

Eller dengang andre politikere udvandrede fra Folketingssalen, fordi Pia Kjærsgaard talte om muslimsk indvandring som et massivt problem i Danmark.

Men siden dengang er udlændingepolitikken blevet en regulær bombe, som er detoneret på Christiansborg og har efterladt et stort flertal, som er hoppet med på den stramme udlændingekurs.

Det, som Pia Kjærsgaard sagde for 10 år siden, kan man i dag høre socialdemokrater og Venstre-folk gentage.

Pia Kjærsgaard, blå bog: Pia Kjærsgaard blev født i 1947 (73 år).

Hun blev uddannet fra Købmandsskolen i København i 1965, men arbejdede senere i hjemmeplejen fra 1978 til 1984, indtil hun blev vagt til Folketinget for Fremskridtspartiet.

Allerede året efter, i 1985, blev hun politisk leder af Fremskridtspartiet.

I 1995 brød hun ud af Fremskrifdspartiet og stiftede Dansk Folkeparti. Her var hun partiformand frem til august 2012.

Fra 2015 til 2019 var Pia Kjærsgaard formand for Folketinget. I dag er hun udlændingeordfører og dyrevelfærdsordfører.

Privat er hun gift med statsrevisor Henrik Thorup. Sammen har de to børn.

»Jeg har hele mit politiske liv kæmpet for, at de andre partier skal forstå alvoren af, hvad indvandringen gør ved vores skønne land. Og holdningen har da flyttet sig i den rigtige retning,« siger Pia Kjærsgaard.

»Men jeg mangler stadig at se handling. At de andre partier tør holde fast i hjemsendelsespolitikken, og at vi stopper med at dele statsborgerskab ud til højre og venstre. For det rammer os lige tilbage i hovedet,« siger hun.

Men ironisk nok har Dansk Folkepartis succes med at flytte udlændingedebatten markant på Christiansborg ramt partiet som en boomerang.

Pia Kjærsgaard stiftede i oktober 1995 Dansk Folkeparti. Til efterået kan partiet fejre 25 års jubilæum. Foto: Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Pia Kjærsgaard stiftede i oktober 1995 Dansk Folkeparti. Til efterået kan partiet fejre 25 års jubilæum. Foto: Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

Nye Borgerlige og Pernille Vermund har overhalet Dansk Folkeparti højre om, mens de blå partier og ikke mindst Socialdemokratiet har lagt sig tæt op ad DFs udlændingepolitik. I hvert fald udadtil.

DFs ellers så stærke udlændingekort er blevet mindre slagkraftigt på grund af Socialdemokratiets store ryk over mod DF.

»Vi har ikke længere den hårde udlændingepolitik for os selv. Og heldigvis for det. Men derfor bliver vi nødt til at råbe op, når regeringen stemmer for udlændingelempelser i Folketingssalen, mens retorikken er en helt anden foran kameraerne,« siger hun.

Der er nemlig stadig klare forskelle i udlændingepolitikken, når man skærer helt ind til kernen, mener Pia Kjærsgaard:

»Helt generelt har muslimsk indvandring aldrig bidraget med noget som helst positivt til Danmark. Det mener jeg virkelig. Det tror jeg ikke, at en socialdemokrat vil være enige med mig i.«

Efter snart 25 år som værdikriger på højrefløjen kæmper Pia Kjærsgaard fortsat for en hårdere flygtningepolitik. Flere hjemsendelser og færre statsborgerskaber er hendes mantra. Foto: Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt Vis mere Efter snart 25 år som værdikriger på højrefløjen kæmper Pia Kjærsgaard fortsat for en hårdere flygtningepolitik. Flere hjemsendelser og færre statsborgerskaber er hendes mantra. Foto: Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt

Efter mere end 20 års ren optur oplevede Dansk Folkeparti sit første store valgnederlag i juni sidste år, da partiet mistede 21 mandater på én aften.

Det har DF-toppen brugt meget tid på at evaluere. Hvad gik så galt? Og hvordan kan vi genrejse partiet?

»Vi skal genopfinde os selv og være meget tydelige på få, men klare mærkesager. Vi skal ikke være et protestparti, men et oppositionsparti - med tre streger under ‘opposition’,« siger Pia Kjærsgaard.

Hun nævner udlændinge-, EU- og velfærdspolitikken som tre klare fokusområder, hvor DF skal skabe kant til de andre partier.

'Vi har brug for fornyelse'

Men Pia Kjærsgaard er også klar over, at politikken og retorikken ikke gør det alene. Hun fortæller, at Dansk Folkeparti er meget opmærksomme på at forberede et generationsskifte.

Siden Dansk Folkeparti blev stiftet en oktoberdag i 1995, har partitoppen været den samme: Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup og Søren Espersen. Sidstnævnte var i mange år partiets pressechef, inden han blev folkevalgt.

»Vi har brug for unge, friske folk, som kommer med fornyelse og ny inspiration til partiet. Vi skal være klar til et generationsskifte, når den tid kommer,« siger Pia Kjærsgaard.

Når man kigger rundt i folketingsgruppen, vrimler det ikke ligefrem med unge, oplagte arvtagere?

Se Dansk Folkepartis vilde nedgang i stemmetal Her er en gennemgang af tidligere meningsmålinger, der tydeligt viser, hvordan vælgernes opbakning til Dansk Folkeparti er skrumpet ind. Som det ses, viste en meningsmåling fra YouGov i april det laveste stemmetal til Dansk Folkeparti siden valget i juni 2019, hvor partiet fik 8,7 procent af stemmerne. Seneste meningsmåling er selvsagt også markant lavere end ved valget i 2015, hvor DF fik hele 21,1 procent af stemmerne. April 2020: 8,9 procent Marts 2020: 10,1 procent Febuar 2020: 10 procent Januar 2020: 10,2 procent December 2019: 9,9 procent November 2019: 9,9 procent Oktober 2019: 9,4 procent September 2019: 10,5 procent August 2019: 10,6 procent Juli 2019: 9,4 procent Kide: YouGov.

»Når et parti mister rigtig mange mandater, så er det de erfarne politikere, som bliver genvalgt. Det er vilkåret lige nu.«

Hun nævner dog Morten Messerschmidt i folketingsgruppen og DFs eneste europaparlamentariker, Peter Kofod, som gode fornyelser.

»Derudover kigger vi meget i vores ungdomsparti og i vores medlemsskare efter talenter,« siger Pia Kjærsgaard.

Siden valgnederlaget er meningsmålingerne fortsat med at dykke. Det har affødt intern kritik af formand Kristian Thulesen Dahl fra baglandet, som har krævet mere indflydelse i det topstyrede parti.

Den tidligere DF-formand er tilbage i stolen som udlændingeordfører for DF efter fire år (2015-2019) som formand for Folketinget. Foto: Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Den tidligere DF-formand er tilbage i stolen som udlændingeordfører for DF efter fire år (2015-2019) som formand for Folketinget. Foto: Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

Men Pia Kjærsgaard understreger, at ledelsen i DF er den rette. For hende handler det om fornyelse i partiet.

»Vi kan ikke lukke øjnene for, at vælgerne har brug for at se nye ansigter, der taler Dansk Folkepartis politik,« siger hun.

Mens Kristian Thulesen Dahl stadig er partiets frontmand, er Pia Kjærsgaard tilbagevendt som værdikrigeren, der skal generobre dagsordenen om udlændinge og danske værdier.

Efter valget i juni måtte hun afgive posten som formand for Folketinget og vende tilbage som udlændingeordfører i DF.

»Problemet med kriminelle araberdrenge og islams skade på Danmark er ikke blevet mindre. Så jeg får nok at lave,« siger Pia Kjærsgaard.

Til oktober er det 25 år siden, at hun stiftede Dansk Folkeparti som en del af en udbrydergruppe fra det tumultariske Fremskridtspartiet.

I en alder af 73 år havde Pia Kjærsgaard gerne set, at jubilæumsfejringen af hendes parti og livsværk ikke stod i skyggen af den største krise til dato.

»Vi skal bestige en stejl bakke. Men når jeg kigger på de forfærdelige ghettoer og EUs pres på Danmark, så er der mindst lige så meget brug for Dansk Folkeparti i dag som for 25 år siden,« siger hun.