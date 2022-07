Lyt til artiklen

MitID, e-Boks og en borgerservice, der er henlagt til internettet.

Uden et kørekort til den digitale verden er det efterhånden svært at klare selv de mest basale ting som borger.

Og det mærker op mod hver fjerde voksen i Danmark, der har det svært med den omfattende digitalisering. Det vurderer tænketanken Justitia i en spritny rapport.

Tænketanken råber derfor vagt i gevær, fordi digitaliseringen bringer i hundredtusindvis af danskeres retssikkerhed i fare.

Det får nu Pia Kjærsgaard (DF) til råbe op.

»Vi diskvalificerer og ydmyger en masse danskere ved at kræve, at alle skal kunne finde rundt i den digitale jungle. Alt fra operationstider til store pengebeløb, som man skal tage stilling til, foregår digitalt. Og hvis ikke man er skarp på det digitale, så kan det få store konsekvenser. Det er ikke en ordentlig måde at behandle folk på,« siger hun til B.T.

Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti vil nu foreslå et digitalt fripas, hvor borgere kan ansøge om at blive fritaget fra, at alt kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt.

»Et digitalt fripas er en rigtig god idé, og det vil jeg også stille som forslag til Folketinget. Det er respektløst at sætte folk af på perronen, hvis ikke de har familie til at hjælpe med NemID, e-Boks osv.,« siger hun.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hjemmecomputeren har efterhånden eksisteret i 30 år. Hvorfor kan vi ikke kræve, at alle voksne danskere kan finde rundt i den digitale verden?

»Langt de fleste kan også godt bruge en hjemmecomputer. Men de offentlige systemer, man skal finde rundt i, ændrer sig konstant. Og jeg kan virkelig godt forstå, at alle ikke kan finde hoved og hale i det.«

Hvordan skal det så foregå? Skal ældre – som det primært handler om her – kunne få hjælp til alt på borgerservice og få fysiske breve fra det offentlige, som ellers kun bliver sendt digitalt i dag?

»Det skal være sådan, at man ikke skal ydmyges ved at skulle rende på Borgerservice i tide og utide for at få hjælp til de digitale systemer. Grundlæggende skal de digitale krav fjernes og gøres til et tibud,« siger Pia Kjærsgaard.

Hver fjerde bliver sat af En ny rapport fra tænketanken Justitia peger på, at 20-25 procent af den voksne danske befolkning ikke kan finde rundt i de digitale systemer, hvor det offentlige kommunikerer med danskere - og omvendt.

Det er især ældre, handicappede og folk med anden etnisk baggrund, som bliver sat af det digitale tog.

Tænketanken mener blandt andet, at det ikke bør være et krav, at alle skal kunne bruge de offentlige, digitale tjenester.

Justitia foreslår også, at der indføres et digitalt fripas, hvor danskere kan fravælge at være afhængige af de digitale løsninger som e-boks, digital post osv. Kilde: Justitia.

Er du klar til at sætte millioner af til at friholde folk fra digital post mv.?

»Ja, det er jeg. Og i virkeligheden tvivler jeg på, at vi overhovedet har fået de forventede besparelser på at digitalisere det offentlige Danmark,« siger hun.

Ifølge 3Fs næstformand, Tina Christensen, har »rigtig mange« af forbundets 261.000 medlemmer enten brug for hjælp til det digitale eller »allerede lidt et tab af ydelser eller rettigheder som konsekvens«.

»Digitaliseringen af den offentlige sektor er en god løsning for rigtig mange mennesker. Men ikke for alle. Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svage. Det gælder i høj grad også for de digitalt svage, siger Tina Christensen til Politiken.