Demokrati må plejes, mener Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, i 100-året for renovering af Christiansborg.

København. Vi kan ikke tage demokratiet for givet. Vi skal passe og pleje det.

Det siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, i sin tale i Folketingssalen i anledning af, at Christiansborg igen blev taget i brug for 100 år siden. Christiansborg blev grundlæggende renoveret efter storbranden i 1884.

- I dag har vi et sundt og levedygtigt demokrati, men der er grund til at huske, at vi ikke kan tage det for givet. Vi skal pleje og passe det. Ude i verden kan vi se flere lande, hvor demokratiet er truet, siger Pia Kjærsgaard.

- Men vi kan glæde os over det danske demokrati, hvor stemmeprocenten er høj ved hvert valg.

Pia Kjærsgaard mener ikke, at mange andre parlamenter kan måle sig med Christiansborg.

Under renoveringen flyttede Rigsdagen til Fredericiagade, hvor politikerne holdt til i 34 år, inden de i 1918 vendte tilbage til Christiansborg.

I dag er stadig flere danskere interesserede i at besøge Christiansborg, påpeger formanden.

- Vi skal i et bredt samarbejde forandre og forny folkestyret for at sikre, at det fortsat lever. Det er løbende blevet ændret, og jeg finder det vigtigt, at vi også i fremtiden har blik for at udvikle det parlamentariske arbejde, siger Pia Kjærsgaard.

De seneste år har Folketinget reformeret arbejdet sammen med regeringen.

- Vi holder flere møder og længere møder. Udvalgene afholder høringer og åbne samråd. Der er kommet ansatte i partierne og mere hjælp til medlemmerne, siger Pia Kjærsgaard.

Folketinget har skærpet sikkerheden efter terrorangreb som Anders Breiviks angreb på regeringskvarteret i Oslo og drab på unge socialdemokrater på øen Utøya.

Men Christiansborg er stadig et af de mest åbne parlamenter i verden, siger Pia Kjærsgaard.

