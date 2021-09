Søndag var Pia Kjærsgaard på talerstolen ved Dansk Folkepartis årsmøde. Her blev alt fra udlændingepolitik til interne stridigheder italesat.

Pia Kjærsgaard startede talen ud med at tale om terrortruslen i verden, og hvordan ytringsfriheden er sat under pres.

Her nævnte den tidligere partiformand blandt andet Muhammedtegningerne og drabet på den franske lærer, der valgte at vise dem frem til sin skoleklasse.

Det var en direkte gateway til ord om Dansk Folkepartis udlændingepolitik, som er blevet kritiseret voldsomt af de øvrige partier gennem årene.

»Socialdemokratiet har indrømmet, at de har taget fejl i forhold til udlændingepolitikken,« lyder det fra den tidligere formand for partiet.

»De øvrige partier er kommet med alt for sent. Dette er kun deres skyld, at vi står med de problemer, vi har i dag.«

Videre lød det:

»Nu hedder det sig, at DF er blevet adopteret af de andre partier. Men jeg sidder altid med en underlig mavefornemmelse, når ministrene taler. Kommer det fra hjertet?«

»Jeg tror ikke, at det kommer fra hjertet. Politik kan ikke vurderes på retorik, men på handlinger. Regeringen har igen og igen pustet sig op som en løve og er faldet ned som et lam.«

Videre blev den nyvalgte hovedbestyrelsen lykønsket:

»Jeg ønsker tillykke til alle hovedbestyrelsesmedlemmer. Dem allesammen,« understregede Pia Kjærsgaard.

Det er på trods af, at bølgerne gik højt lørdag, hvor Pia Kjærsgaard vendte tommelfingeren ned til Martin Henriksen, da han var blevet valgt til hovedbestyrelsen.

Den interne splid i partiet blev også italesat:

»Det har ikke været særligt nemt eller hyggeligt i lang tid. Jeg skælder ikke ud på pressen. Man stammer skruen. Men vi har også selv været ude om det. Vi skal stoppe.«

»Der har været alt for mange skænderier om vores udlændingepolitik, og at den ikke er stram nok«

»Hvad skal vi gøre anderledes? Jeg vil ikke stå og brænde koraner af. Vi skal gøre det på en ordentligt måde, så ganske almindelige danskere ved, hvor vi står.«

»Nu skal vi ud at kæmpe for et godt lokalvalg.«

»God valgkamp,« blev de sidste ord fra Pia Kjærsgaard. På vej ned fra talerstolen, fik hun et stående bifald fra salen.