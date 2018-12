Når man kan blive krænket over en gammel dansk sang, så er det simpelthen gået for vidt, mener Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

»Det er efterhånden blevet totalt udflydende, hvad folk bliver krænkede over. Det virker ærligt talt, som om nogen bare leder efter noget at blive krænkede over,« siger hun til B.T.

Pia Kjærsgaard har ikke meget til overs for, at man kan føle sig krænket over, at Kai Hoffmanns og Carl Nielsens sang 'Den danske sang er en ung blond pige', selv om man selv er mørk i huden.

»Så forstår man ikke sangen. Den er jo hele billedet på Danmark. Det er absurd, at man ikke kan identificere sig med den, selv om man er brun i hovedet,« siger hun og fortsætter:

En kvindelig forsker blev stødt over sangen 'Den danske sang er en ung blond pige'. Kan du forstå hende?

»Jeg forstår egentlig ikke, at hvidvask er årets ord. Det burde være krænkelseskultur. Og den er ikke til at holde ud længere. Den er fuldstændig gået i selvsving.«

Pia Kjærsgaard mener, at CBS bør tage afstand fra det, der er sket. Mads Mordhorst, viceinstitutleder på CBS’ Department of Management, gav den kvindelige kollega en undskyldning for sangvalget. Det skulle han aldrig have gjort.

»CBS må indrømme, at man har taget fejl. Så må den brune kvinde leve med det. Hvis hun vil være og måske allerede er en del af Danmark, så bør hun også synge med.«

Fadæsen bliver ifølge Pia Kjærsgaard kun værre af, at den er foregået på et universitet.

»Det er så bekymrende, at en uddannelsesinstitution ikke fatter, hvad den sang betyder.«

Mener du, sangen kunne være skrevet i dag?

»Selvfølgelig kunne man det. Siger man andet, er det fordi, man ikke forstår den,« siger Pia Kjærsgaard og tilføjer, at der er en stolt tradition for at synge på gruppemøderne i Dansk Folkeparti.

»Det er en af de sange, vi har sunget mange gange. Det synes jeg er meget naturligt, og jeg tror da også, vi kommer til at synge den mange gange i den kommende tid,« siger hun.