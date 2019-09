DF-ÅRSMØDE: Pia Kjærsgaard stiftede Dansk Folkeparti i 1995.

Og nu er den 72-årige partistifter i fuld gang med at redde partiet.

Det er groft trukket op, for selvfølgelig arbejder Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup, Morten Messerschmidt og resten af partiet på det samme. Men Pia Kjærsgaard er virkelig i arbejdstøjet.

Hun er udlændingeordfører og angriber regeringen hårdt i mange debatter på tv og andre steder, hvor hun kæmper for, at DF kommer tilbage til classic stil. DF, som man kendte det, dengang før 2012, hvor Pia Kjærsgaard selv var formand.

»Før valget tænkte jeg, at magten nok ville skifte. At jeg ikke skulle fortsætte som formand for Folketinget, men tibage til folketingsgruppen. Og det glædede jeg mig til. At komme med mine meninger og give den gas. Jeg bliver ved 20 år endnu,« lyder det veloplagt fra Pia Kjærsgaard.

Vi sidder i et sofaarrangement på anden sal. Jeg har lokket Pia Kjærsgaard ud fra frokosten for DF's personale efter Kristian Thulesen Dahls tale, hvor han forklarer, at det var en fejl at flirte med Mette Frederiksen, at det var en fejl ikke at gå i regering, at det var en fejl ikke at gå hårdere ind i Marrakech-aftalen - en FN-migrationspagt, som både handler om at begrænse, men også at beskytte migration. Og sådan kan man blive ved.

Fejl, der ved folketingsvalget i år kostede DF 21 mandater.

»Kristian sagde i talen, at han og Peter (Skaarup, red.) nok har været for pæne, og at det var de blevet opdraget til af deres mor. Altså ikke mig, men deres biologiske mor. Vi er oppe imod nogle, der vil bruge ethvert kneb for at bevare magten.«

Har du ikke stået hjemme i køkkenet og tænkt: 'Skal vi skifte Kristian ud?'

»Med hvem?«

Morten Messerschmidt?

»Nej. Og sådan er vi ikke i Dansk Folkeparti. Det kan du også mærke her. Det har været hårdt. Det er mit barn, og jeg kan godt blive frustreret. Men jeg sætter mig ikke hen i en krog og tuder over det.«

Formand Kristian Thulesen Dahl på talestolen. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Herning Kongrescenter lørdag den 14. september 2019. (Foto: Ernst van Norde/Scanpix 2019). Foto: Ernst van Norde Vis mere Formand Kristian Thulesen Dahl på talestolen. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Herning Kongrescenter lørdag den 14. september 2019. (Foto: Ernst van Norde/Scanpix 2019). Foto: Ernst van Norde

Men er det dig, det handler om i partiet?

»Jeg er en stor del af det, men jeg er ikke hele partiet. Vi har forskellige måder at tale om tingene på. Jeg betrager mig selv som et godt og vigtigt bidrag til det, vi skal have genoprettet,« siger Pia Kjærsgaard.

Før 2012 skrev medierne historier om, at Kristian Thulesen Dahl var for kedelig, og at DF risikerede sin undergang uden Pia Kjærsgaard helt i front. Men ved valget til Europa-Parlamentet i 2014 og folketingsvalget i 2015 opnåede DF gigantisk succes. Morten Messerschmidt fik over 400.000 pesonlige stemmer, og ved valget til Folketinget gik DF 15 mandater frem og blev Danmarks største borgerlige parti med 37 mandater.

Men siden har Socialdemokratiet overtaget dele af DF's politik, og der er opstået to partier til højre for DF – Nye Borgerlige og Stram Kurs. Måske gav især Stram Kurs dele af befolkningen modvilje mod at stemme til højre i udlændingepolitikken. Og med Socialdemokratiets nye politik mente de godt, de kunne vende tilbage dertil.

Men befolkningen har jo skiftet mening – nu går flertallet op i klima og børn?

»Det er jeg ikke enig i. Vi har også udspil om klima og børn, selv om det kommer for sent. Men udlændingepolitikken er stadig i høj kurs. Nu har vi fået en S-regering, der er omkranset af et ræverødt kabinet, der kun tænker på at rulle alt det, vi har fået lavet, tilbage. De har en tjekliste, hvor de krydser af, hvordan de får vores ideer fjernet.«

Kristian Thulesen Dahl lyttede og talte med DF-folket inden sin tale. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Herning Kongrescenter lørdag den 14. september 2019. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde Vis mere Kristian Thulesen Dahl lyttede og talte med DF-folket inden sin tale. Dansk Folkeparti holder årsmøde i Herning Kongrescenter lørdag den 14. september 2019. (Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix) Foto: Ernst van Norde

Det er DF's skyld, der var en blå regering fra 2015 til '19, og jeres skyld, der ikke er blå regering nu. Hvilket ansvar føler du for det?

»Meget stort. Vi skal være klar til at tage ansvar. Vi fik ikke en øretæve ved valget. Vi fik en knockout. Men jeg bliver opstemt af at se måden, årsmødet tager imod Kristian på. Vi har Danmarks bedste bagland.«