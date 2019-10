Humanistisk Samling vil gerne have en areligiøs åbningsceremoni på programmet til Folketingets åbning.

Humanistisk Samling holder tirsdag en alternativ, areligiøs åbningsceremoni af Folketinget ved siden af den officielle gudstjeneste. Foreningen, der arbejder for adskillelsen af kirke og stat, så gerne, at ceremonien kom på det officielle program.

Foreningen selv anerkender, at det kan have lange udsigter. Og står det til tidligere formand for Folketinget og nuværende medlem af Folketingets Præsidie, Pia Kjærsgaard (DF), kommer det heller ikke til at ske.

- Det skal den ikke. Det er en god, gammel tradition, at medlemmerne af Folketinget går i kirke ved Folketingets åbning.

- Og de, der ikke ønsker det, lader være. Det vil være totalt kunstigt at begynde at bringe noget som humanistisk ceremoni ind i programmet. Jeg kan ikke se, hvad det skal gøre godt for, siger hun.

Pia Kjærsgaard ser ikke noget problem i, at kristendommen og folkekirken har en særlig plads ved Folketingets åbning.

- De må gerne holde deres ceremoni, men ligefrem at gøre det officielt, mener jeg, vil være et fuldkomment fejlgreb, siger Pia Kjærsgaard og fortsætter:

- Kirken har en særlig status i vores samfund. Vi er et kristent land, det står i Grundloven. Så det er helt naturligt, at der er en gudstjeneste forud for Folketingets åbning.

Andelen af befolkningen, der er medlem af folkekirken, er faldet betydeligt de sidste mange år. I 1990 var den på 89,3. Ved den seneste opgørelse i 2019 var andelen 74,7.

- Der er jo ingen, der er tvunget i kirke. Jeg synes, det er kunstigt, dette her.

- Man ønsker bare at få en besynderlig opmærksomhed om, at man er ateist. Det, synes jeg, ikke har noget med Folketingets åbning at gøre. Overhovedet ikke, siger Pia Kjærsgaard.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), skriver i en kommentar til den humanistiske ceremoni.

- Der har været gudstjeneste i forbindelse med Folketingets åbning siden 1850, og det er blevet en del af dagens program for rigtig mange medlemmer på tværs af partier.

- Men det står naturligvis helt frit for medlemmerne at deltage i andre højtideligheder, hvis de hellere vil det.

/ritzau/