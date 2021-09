Lørdag tegnede DF-formanden Kristian Thulesen Dahl en streg i sandet: Ikke flere beskidte fløjkrige og læk til pressen.

Men så let køber man ikke Pia Kjærsgaards tavshed.

Hun kræver nu, at Kristian Thulesen Dahl fremover slår hårdt ned på uromagere, der kritiserer DFs udlændingepolitik, som Pia Kjærsgaard er ordfører på.

»Herfra har Kristian Thulesen Dahl lovet, at hvis man fremover kommer ud med et budskab, som bare skaber spektakel – ja så falder hammeren. Og det forventer jeg også,« sagde hun søndag i sin tale på DFs årsmøde.

Pia Kjærsgaard. Dansk Folkeparti holder årsmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 18. september 2021. Foto: Bo Amstrup Vis mere Pia Kjærsgaard. Dansk Folkeparti holder årsmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 18. september 2021. Foto: Bo Amstrup

Pia Kjærsgaard har ikke lagt skjul på, at de seneste ugers kritik fra partifællen, Martin Henriksen, der mener udlændingelinjen er for slap, har været helt uacceptabel.

»Hvad skal vi gøre anderledes? Jeg vil ikke stå og brænde koraner af. Det vil jeg ikke være med til, og det er ikke en ordentlig måde at gøre tingene på,« sagde Pia Kjærsgaard.

Efter talen gjorde partistifteren det klart, at hun ikke har tænkt sig at lægge stridsøksen på hylden, hvis hun igen bliver angrebet på hendes politiske linje.

Burde Kristian Thulesen Dahl ikke have sat foden ned over for det (interne angreb på din politik, red.) noget tidligere?

»Jo, det burde han. Men det kommer han så til at gøre nu. Jeg gider ikke brokke mig over det, der ikke er sket. Men jeg vil holde stærkt øje med, om det sker fremadrettet,« siger Pia Kjærsgaard.

Selvom Pia Kjærsgaard ikke udfordrede Kristian Thulesen Dahl på formandsposten på årsmødet, vil hun ikke fuldstændig afvise at gå efter formandsposten efter et kommunalvalg.

Men hun mener ikke, at den melding er med til at skabe splid i partiet.

»Jeg har fået så meget opbakning og så meget tillid (fra baglandet, red.). Men det er bestemt ikke noget, der står på min ønskeliste at blive formand. Så jeg håber inderligt, at Kristian Thulesen Dahl kan klare den kommende tid,« sagde Pia Kjærsgaard.

Pia Kjærsgaard giver interview før årsmødet. Dansk Folkeparti holder årsmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 18. september 2021.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Pia Kjærsgaard giver interview før årsmødet. Dansk Folkeparti holder årsmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 18. september 2021.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Partistifteren lægger heller ikke skjul på, at hende og Thulesen Dahl ikke har været helt på bølgelængde.

»Jeg håber, han snart kan forstå mig. Men jeg tror også, at det har været tiltrængt med et venligt spark bagi (til Thulesen Dahl, red.),« siger hun.

»Jeg tror, det er gavnligt for partiet, at jeg viser mig. Sådan i alt beskedenhed,« afslutter Pia Kjærsgaard.

Lørdag faldt det vigtige valg til DFs hovedbestyrelse ud til Kristian Thulesen Dahls side, mens Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard måtte sidde halvskuffede tilbage.

Kristian Thulesen Dahl taler til Dansk Folkeparti's årsmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 18. september 2021.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Kristian Thulesen Dahl taler til Dansk Folkeparti's årsmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 18. september 2021.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Dels opnåede Martin Henriksen genvalg, som nærmest er blevet en intern ærkefjerne for Pia Kjærsgaard.

Og dels missede Anders Vistisen, som er en kendt Thulesen Dahl-kritiker, genvalg til hovedbestyrelsen med blot to stemmer op til Merete Dea Larsen, som til gengæld er en tro væbner for Thulesen Dahl.

I Messerschmidt-lejren fik man dog valgt Jens Vornøe til hovedbestyrelsen, som i partiet er en kendt støtte til Messerschmidts formandsambitioner.

Men resultatet blev, at Kristian Thulesen Dahl har konsolideret sin magt i partiet frem mod kommunalvalget.