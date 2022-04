»Regeringen har selv været skyld i, at asylsystemet er brudt sammen, så det er på høje tid, der sker et eller andet.«

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis integrationsordfører, Pia Kjærsgaard, efter integrationsminister Mattias Tesfay onsdag har erkendt, at asylsystemet er brudt sammen.

Tesfaye har videre slået fast, at han har indkaldt de andre partier fra Folketinget til et møde om Danmarks planer om at oprettet et et nyt modtagecenter i Rwanda i Afrika.

Pia Kjærsgaard er da også blevet indkaldt til mødet med ministeren.

»Det er først 28. april, og det undrer mig lidt. Hvorfor indkalder han os ikke i ugen efter påske? Men ok, nu må vi høre, hvad han har at fortælle os,« siger hun.

Men Pia Kjærsgaard, er det ikke godt, at der sker noget fra regeringens side nu?

»Jo, hvis der endelig sker noget, er det rigtig godt. Men jeg er spændt på betingelserne for vi får det jo ikke gratis. Men uanset, hvad er det det jo godt, hvis der er løsning på vej.«

Men det er jo nærmest sådan, at du roser regeringen...

»Ind til videre, ja, men jeg har været så mange år i politk, at jeg holder lidt tilbage med rosen, til jeg har hørt, hvad der reelt er på vej,« siger hun.

Planen om modtagecenter i udlandet har længe været på vej.

Det var allerede i 2018, at statsminister Mette Frederiksen for første gang introducerede ideen om at lave modtagelejre uden for Europa, hvor asylansøgere kan være, mens deres sag bliver behandlet.

Efter hun blev statsminister, var der i en periode ikke meget nyt om planerne, inden det pludselig kom frem, at flere ministre havde været i Rwanda.