DF ærgrer sig over, at antallet af opholdstilladelser, der er nægtet forlænget eller inddraget, er faldet.

Det er i strid med den aftalte politik på udlændingeområdet, at langt færre udlændinge end sidste år ser ud til at blive sendt ud af Danmark i år.

Det mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard.

Mens der i 2018 blev nægtet forlængelse af eller inddraget 463 opholdstilladelser, er tallet for de første ni måneder af 2019 nede på 183. Det skriver Kristeligt Dagblad med henvisning til den seneste statistik fra Udlændingestyrelsen.

- Det er ikke rimeligt, at færre og færre vender tilbage, når hele hensigten var, at der blev sat penge af til, at flere skulle vende retur, siger Pia Kjærsgaard til Ritzau.

Hun beskylder udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) for "at gemme sig" i "en sag, der for ham er lidt betændt".

Socialdemokratiet stemte for aftalen, som Dansk Folkeparti sidste år var hovedarkitekten bag sammen med den daværende VLAK-regering.

Politikerne ønskede maksimalt fokus på at sikre, at midlertidige opholdstilladelser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge inddrages eller nægtes forlænget i alle de tilfælde, "hvor det retligt set kan lade sig gøre".

I forhold til sidste år er især antallet af opholdstilladelser for somaliere, der er nægtet forlænget eller inddraget, faldet markant, fra 309 i 2018 til 63 i dette års første ni måneder.

DF mener, at man kan kigge på at få andre grupper hjemsendt, for eksempel syrere.

Flygtningenævnet afgjorde i sommer seks prøvesager, hvor Udlændingestyrelsen havde vurderet, at syrere kunne sendes hjem.

I alle seks sager valgte Flygtningenævnet at annullere hjemsendelserne.

- Der har været nogle sager, men det behøver langt fra at gælde alle, siger Pia Kjærsgaard.

- Jeg kan ikke vurdere Flygtningenævnets afgørelser og skal heller ikke gøre det.

- Men rent politisk vil jeg forholde mig til, at det ser ud til, at ministeren har et problem. Og hvis det ligger lige for, kan ministeren svare på, hvad der sker, i stedet for at gemme sig, siger hun.

Mattias Tesfaye har ikke ønsket at udtale sig.

Til Ritzau siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, at der ikke er ændret noget i Socialdemokratiets politik på området, og at afgørelserne fra uafhængige instanser som Flygtningenævnet skal overholdes.

- Det er altså uden for politisk kontrol, og sådan skal det også være, det er en dommer, der sidder for bordenden.

- Så uanset hvem der har regeringsmagten, vil udfaldet være det samme i år. For der er ikke ændret et komma i den lovgivning og det regelsæt, som regulerer det her, siger han.

De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg, mener, at der er sat en ny retning i udlændingepolitikken efter regeringsskiftet i juni.

Partiet ser et øget fokus på, at flere flygtninge kan blive integreret og få uddannelse og job.

- Det er logisk, at man ikke kan sende folk hjem til en krig i Syrien. Og det er logisk, at man heller ikke kan sende folk hjem til et diktatur, hvor der ikke er sikkerhed for, at de kan leve et godt liv, siger han til Ritzau.

/ritzau/