Det kræver ikke en lang gåtur gennem hvilken som helst by i Danmark, før man finder en valgplakat, der er blevet udsat for hærværk.

Det har specielt ramt Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, som føler sig angrebet systematisk.

Tidligere i dag lagde hun flere billeder op på sin Twitter-profil af valgplakater, som er blevet hærget.

»Jamen man bliver jo så ærgerlig og forstår ikke, at det skal være på den måde,« forklarer Pia Kjærsgaard til B.T.

»Jeg føler nærmest, at det er systematisk hærværk. Fordi man når lige at sætte nogle nye plakater op, som man har i reserve, og så bliver de ødelagt igen,« siger hun.

Dansk Folkeparti-profilen ærgrer sig over, at hun har brugt tid og penge på det bare for at se det hele blive ødelagt af nogle ukendte personer.

Og Pia Kjærsgaard er langt fra den eneste, der oplever hærværk. Mette Reissmann fra Socialdemokratiet skrev ligeledes på Twitter, at hendes valgplakater havde fået en tur af hærværksfolk.

'Politiet har lige ringet og fortalt, at mine plakater på Grøndalsvej st. i København er hevet ned og brændt,' skriver hun.

Pia Kjærsgaard gør det samme hver gang, at hun hører om hærværk mod valgplakaterne, men det er ikke nok.

»Vi melder det til politiet, men hvad skal de egentlig gøre? Der er jo ikke noget at gøre for dem,« forklarer Pia Kjærsgaard.

»Det er derfor, jeg vil gerne gøre opmærksom på det. Fordi det er det eneste, man kan. Jeg håber, at folk vil reagere med det samme, hvis de ser noget, så det kan blive meldt til politiet,« siger hun.

Pia Kjærsgaard har en længere politisk karriere og har derfor snart oplevet mange valgkampe.

Derfor kan hun også hurtigt sammenligne med andre år, og hun føler, at hærværk mod valgplakaterne er specielt slemt denne gang.

»Jeg føler, at det har taget til. Jeg synes, at det er meget slemt denne gang. Jeg kan ikke huske, at det er sket så meget som i år,« forklarer Pia Kjærsgaard.

»Det er politisk motiveret. Jeg kan se, at andre valgplakater stadig hænger pænt og fint.«

»Det er frustrerende, at der er nogle mennesker, som ikke forstår at leve i et land med demokrati,« lyder det fra hende.