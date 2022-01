Dansk Folkepartis stifter Pia Kjærsgaard satte for alvor dagsorden lørdag aften.

Her kom det frem, at hun både støtter Morten Messerschmidt som ny formand, og hun vil være del af partiets ledelse.

Men et spørgsmål mangler klart svar.

Hvad er det for en præcis titel den tidligere, mangeårige DF-formand præcist vil have, hvis Messerschmidt ender som formand?

Her ses Dansk Folkepartis stifter Pia Kjærsgaard.

B.T. har ringet til Pia Kjærsgaard for at stille spørgsmålet.

»Jeg skal hverken være gruppeformand, politisk ordfører, næstformand eller sådan noget. Jeg har slet ikke de her store politiske ambitioner om, at jeg skal frem i forreste geled mere,« siger Pia Kjærsgaard, der i øjeblikket er partiets udlændingeordfører.

Hun siger, at hun kun har ønske om at hjælpe ledelsen i partiet.

»Jeg vil som altid være en stemme, fordi jeg har stiftet Dansk Folkeparti og sådan noget. Men jeg vil inderligt bare hjælpe med at være støtte for Morten og bare være støtte for hele partiet. Det er sådan set min ambition,« siger hun.

Hvad vil forskellen så være på det, du laver nu, og det du vil lave med Messerschmidt som formand?

»Jeg vil stadig beholde mit ordførerskab, og så vil det bare være, at hvis han brug for råd, så vil jeg meget gerne give ham det. Og jeg vil måske også komme med nogen råd uopfordret,« siger hun.

B.T.s politiske redaktør Anders Leonhard mener, at hun meget gerne vil tilbage i magtens midte.

»Pia Kjærsgaard har hungret efter indflydelse i Dansk Folkeparti, siden hun blev smidt ud af ledelsen. Men med Messerschmidt på formandsposten er hun selvskrevet til en plads ved magtens midte. De to har et meget tæt forhold, og Messerschmidt ved også godt, at Pia Kjærsgaards uforbeholdne opbakning ikke er gratis,« siger Anders Leonhard og tilføjer:



»Pia Kjærsgaard vil være en slags udsmider af uromagere. Den slags handler ikke om en formel titel, men om et klart mandat fra formanden. Og det lader hun til at få af Messerschmidt, hvis han vinder.«

Partistifteren har da også et råd til Morten Messerschmidt.

»Der har været for mange konflikter, der har fået lov at gå langt videre, end de burde. Jeg synes, at der er set gennem fingre med for mange konflikter, og det gjorde vi ikke før i tiden. Jeg bryder mig ikke om, når konflikterne havner på forsiden af eksempelvis jeres avis eller Ekstra Bladet,« siger hun.

Noget helt andet er så Pia Kjærsgaards samarbejde med Messerschmidts tre konkurrenter til formandsposten.

Messerschmidts største modkandidat Martin Henriksen har på ingen måder noget godt forhold til Pia Kjærsgaard.

Til Dansk Folkepartis årsmøde i september sidste år vendte partistifteren tommelfingeren nedad og så meget vred ud, da Martin Henriksen holdt tale.

»Man skal altid prøve at se det positive i situationen, og det må vel være, at jeg aldrig har fået så meget opmærksomhed fra Pia, som jeg har fået under årsmødet og her under formandsvalgkampen,« sagde Martin Henriksen søndag middag til B.T.

Pia Kjærsgaard vil da også sørge for at samarbejde med Messerschmidts modkandidat til formandsposten efter afstemningen 23. januar.

Også Martin Henriksen.

»Det skal fungere. Men det kræver, at han gør sig umage ved ikke at placere sig selv på forsiden med forskellige ting, han siger, der kritisk for partiet,« siger hun og fortsætter:

»Det bliver ikke accepteret, fordi det ødelægger partiet. Det går simpelthen ikke.«