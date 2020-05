Folketingsmedlem og tidligere formand Pia Kjærsgaard kalder intern kritik af Dansk Folkeparti for "dræbende", og det skal have konsekvenser for hovedbestyrelsesmedlem Anders Vistisen, at han udtaler sig kritisk.

Det gør han i et interview søndag, hvor han kritiserer partiet for at flakke rundt og partiformand Kristian Thulesen Dahl for at have en svag værdiprofil. Det vil Pia Kjærsgaard ikke sidde overhørig.

»Det er møghamrende irriterende og dræbende. Vi er mange politikere og lokalfolk, der arbejder på at få noget godt ud af partiet igen, og så kommer der sådan en melding,« siger hun.

Pia Kjærsgaard stiftede partiet og har en høj status internt, men er ikke med i hovedbestyrelsen. Derfor er det op til andre, hvad det får af konsekvenser.

»Det er op til hovedbestyrelsen. Jeg mener absolut ikke, at man bare kan sidde det overhørig,« siger hun.

I et interview med avisen Danmark sår Vistisen søndag tvivl om, hvor hård formanden er på »den værdipolitiske dagsorden,« og at andre har en »større troværdighed på udlændingespørgsmålet.«

Han siger desuden, at partiet burde have udfordret Venstre-regeringen og trukket tæppet under den, hvis ikke V ville lukke grænsen til Tyskland under flygtninge- og migrantstrømmen i 2015.

Selv om medlemmer har ytringsfrihed, bør Vistisen ikke udtale sig sådan, mener Kjærsgaard.

»Det gavner ikke partiet, det er børnelærdom. Sådan var det ikke i min formandsperiode og heller ikke i Kristian Thulesen Dahls. Det er kun for at skade partiet, det kan ikke være andet. Det er meget beklageligt for at sige det mildt,« siger hun.

Ved både folketingsvalget og valget til EU-Parlamentet oplevede Dansk Folkeparti en regulær nedsmeltning.

Det har ført til selvransagelse, og Kristian Thulesen Dahl har tidligere forklaret, at han mener, at DF skuffede vælgerne ved ikke at gå i regering efter kanonvalget i 2015, og at samarbejdet med Socialdemokratiet blev for »bombastisk.«

Dansk Folkeparti bryster sig af at være topstyret og holder al kritik internt.

For to år siden kritiserede Vistisen åbent, at partiet ikke havde lagt sig fast på en spidskandidat til EU-parlamentsvalget. Det førte til en degradering af Vistisen, og han fik ikke genvalg ved EU-parlamentsvalget.

Derfor kunne kritikken søndag ligne en tak for sidst-hilsen.

»Han må selv motivere sin begrundelse. Jeg synes overhovedet ikke, at der er nogen undskyldning. Bitterhed kan man ikke bruge til noget som helst i politik, overhovedet,« siger Kjærsgaard.

Hun er i sommerhus og forbereder »alt godt fra havet« til sine frokostgæster, hvorfor Ritzaus journalist ringer af efter et kort interview. Kort efter ringer Kjærsgaard dog tilbage.

»Jeg kan mærke på mig selv, at det gør mig faktisk meget ked af det, og det, tror jeg et eller andet sted, kan gøre indtryk. Man er ikke bare irriteret og arrig, men jeg bliver også ked af det,« siger hun.

/ritzau/