Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De har været tætte partifæller i mere end 20 år, men debatten om forbud mod tørklæde i folkeskolen har startet en betændt debat mellem Pia Kjærsgaard (DF) og Peter Skaarup (DD)

»Danmarksdemokraterne foreslår at forbyde hovedtørklædet i grundskolen.«

Sådan lød det fra integrationsordfører og udlændingeordfører for Danmarksdemokraterne Peter Skaarup i et Facebook-opslag fra i går.

Men det er ifølge Pia Kjærsgaard »et forsøg på at snyde«, fordi Danmarksdemokraterne ikke vil støtte Dansk Folkepartis forslag om at indføre et forbud for elever og ansatte mod at bære islamisk tørklæde i grundskolen, som var til behandling i Folketinget den 28. Februar.

Årsagen til det er, at Danmarksdemokraterne ikke vil indføre forbud mod at ansatte bærer tørklæde.

Men ser man tilbage på tidligere udtalelser fra Peter Skaarup, da han var integrationsordfører i Dansk Folkeparti, så havde piben en helt anden lyd.

I 2008 udtalte Peter Skaarup, at »hvis man bærer tørklæde, så signalerer man over for eleverne, at her har vi en kvinde, der ønsker afstand til det danske samfund.«

»Det er så hyklerisk, så vandet driver ned af væggene,« siger Pia Kjærsgaard til B.T.

»Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det må han selv forklare sig ud af«

Og i spørgsmålet om, hvorvidt Peter Skaarup gør det for at føje Inger Støjberg, så er Pia Kjærsgaard slet ikke i tvivl.

»Jamen selvfølgelig gør han det. Hvad ellers? Vi oplever det på mange punkter, hvor de står i skærende kontrast til de mange DFere, der er gået over til partiet.«

Peter Skaarup har ikke svaret på B.T.s henvendelser her til morgen, men vi forsøger fortsat at få en kommentar.