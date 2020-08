Er Morten Messerschmidt ny kronprins i Dansk Folkeparti?

Svaret på det spørgsmål er stifteren af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, og nuværende formand Kristian Thulesen Dahl tydeligvis uenige om.

Ja, de er dybt splittede om betegnelsen af Morten Messerschmidt, der søndag fortalte om sit privatliv og vilde rutscheture i et stort interview.

Da Kristian Thulesen Dahl under partiets sommergruppemøde i Sønderborg blev spurgt af pressen, om Morten Messerschmidt nu er kronprins, var svaret dette:

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl blev onsdag spurgt, om Morten Messerschmidt som ny næstformand nu kan kaldes for kronprins i partiet.

»I og med, at jeg ser et formandsskifte som noget, der ligger langt fremme i tiden, så synes jeg, vi skal lade tingene udvikle sig naturligt og i stedet fokusere på politikken,« sagde han under pressemødet torsdag kl. 13.30.

Det gav en overskrift på TV 2's site med ordene 'Thulesen Dahl: Messerschmidt er ikke kronprins'.

Men fra Kristian Thulesen Dahls forgænger som formand er meldingen en helt anden, da B.T. onsdag aften møder Pia Kjærsgaard på Bakken og stiller dette spørgsmål:

Ser du nu Morten Messerschmidt som kronprins?

Morten Messerschmidt er ny næstformand for Dansk Folkeparti.

»Ja, det gør jeg. Det synes jeg er meget naturligt. En ung mand, en politisk næstformand, der vil videre,« svarede Pia Kjærsgaard.

Altså et helt andet svar end det, Kristian Thulesen Dahl kom med under sommergruppemødet, da han cirka seks timer tidligere fik samme spørgsmål.

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, spærer øjnene op over uenigheden.

»Det er påfaldende, hvor meget mere klar i spyttet Pia Kjærsgaard er end Kristian Thulesen Dahl,« siger han og tilføjer:

Henrik Qvortrup, politisk redaktør hos B.T.

»I virkeligheden er det Pia Kjærsgaard, der har fat i den lange ende. Alle ved, Morten Messerschmidt går målrettet efter at blive formand for Dansk Folkeparti.«

Henrik Qvortrup henviser direkte til et kendt begreb, der stammer fra den græske fabel 'Bonden og slangen'.

»Situationen er nu den, at Kristian Thulesen Dahl har lukket en mand ind i det allerhelligste, der går efter formandsposten. I den forstand kan man sige, at han nærer en slange ved sin barm,« siger han.

Pia Kjærsgaard er også rasende over, at Meld og Feld-sagen, som tvang Morten Messerschmidt til at gå af som partiets gruppeformand i Europa-Parlamentet, stadig ikke har fundet sin afslutning efter næsten fem års undersøgelser.

Ser du Morten Messerschmidt som den næste formand for Dansk Folkeparti?

Siden slutningen af 2015 har EU's antisvindelenhed, Olaf, undersøgt brugen af EU-midler i Meld og Feld, og om der har været tale om misbrug af EU-midler.

Olaf konkluderede fire år senere, at det europæiske parti Meld og dets tilknyttede fond Feld gennem en årrække havde 'ulovlige, uregelmæssige eller uberettigede udgifter' på omkring 4,35 millioner kroner.

Det drejer sig blandt andet om uretmæssige udbetalinger til Dansk Folkeparti, der er blevet brugt til at føre national valgkamp i Danmark.

Olaf gav sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet –som har været orienteret om Olafs arbejde de seneste fire år, i oktober 2019.

Pia Kjærsgaard fotograferet i forbindelse med, at Dansk Folkeparti holder pressemøde efter sommergruppemødet på Sandbjerg Gods i Sønderborg, onsdag den 5. august 2020.

»Det er stærkt utilfredsstillende, at sagen nu er på vej ind i sit femte år,« lyder kommentaren fra Pia Kjærsgaard, der er tidligere formand for Folketinget.

SØIK vil fortsat ikke sige noget om, hvornår sagen ventes afsluttet.

»Sagen er fortsat under efterforskning, og vi kan ikke sige noget om tidshorisonten i forhold til, hvornår der kommer en afgørelse. Vi har ikke yderligere kommentarer,« skriver presserådgiver Jens Fuglsang Edelholt fra Rigsadvokaten i en mail til B.T.

DF har tilbagebetalt 1,6 mio. kr. til EU og er klar til at betale yderligere 900.000 kr.