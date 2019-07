»Jeg bryder mig ikke umiddelbart om det.«

Sådan lyder reaktionen fra tidligere formand for Folketinget og nuværende 2. næstformand for Folketinget Pia Kjærsgaard (DF), efter at det torsdag kom frem, at statsminister Mette Frederiksen (S) har ansat ikke bare en eller to, men tre særlige rådgivere.

Den ene af dem – og mest centrale – er tidligere stabschef Martin Rossen, der kommer til at stå i spidsen for et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet.

Samtidig kommer han til at få sæde i to af regeringens allermest magtfulde udvalg – koordinationsudvalget og økonomiudvalget.

Det har torsdag fået debatten til at florere på sociale medier, om han i virkeligheden er en slags vicestatsminister.

Vel at mærke uden formelt at være det.

Det radikale medlem af Folketingets øverste ledelse, præsidiet, Jens Rohde, vil nu have sagen op på et kommende møde. Og det bakker Pia Kjærsgaard op om.

»Vi skal have afklaret, at det er Folketinget, der kontrollerer regeringen, for sådan er det,« siger hun og lægger ikke skjul på, hvad hun mener om nyansættelserne i Statsministeriet.

Jeg synes, det er et skråplan med en politisk udnævnt embedsmand, som Martin Rossen bliver Pia Kjærsgaard (DF), 2. næstformand for Folketinget

»Jeg bryder mig ikke umiddelbart om det. Det er et nybrud. Nu sidder der en embedsmand i Statsministeriet, der er højt placeret i Socialdemokratiet, og som har været Mette Frederiksens nærmeste personlige rådgiver,« siger hun.

Det er vel rimeligt nok, at en statsminister har brug for rådgivning?

»Ja, det forstår jeg godt. Men det her er voldsomt. Og det udvikler sig. Det pudsige var, at da Socialdemokratiet foreslog at skære ned på konsulenter, kom det frem, at det netop var Socialdemokratiet, der selv havde flest konsulenter ansat.«

Hvad er problemet, som du ser det?

Fakta - Mette Frederiksens statsministerium Statsminister Mette Frederiksen (S) ansætter tre særlige rådgiver: - Martin Rossen, 44 år. Bliver leder af et nyt politisk sekretariat og desuden medlem af regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg. Har siden 2011 været Frederiksens nærmeste rådgiver. Årsløn eksl. pension: 1.229.578 kr. - Martin Justesen, 33 år. Kommer fra en stilling som afdelingschef i Socialdemokratiet og har også været en af Mette Frederiksens nærmeste samarbejdspartnere. Rådgiver om udadvendte aktiviteter. Årsløn ekskl. pension: 1.078.160 kr. - Sara Vad Sørensen, 31 år. Hidtil personlig assistent for Mette Frederiksen og souschef i den politiske afdeling i Socialdemokratiet. Får ansvaret for de indadvendte aktiviteter. Årsløn ekskl. pension: 1.061.634 kr. - I det politiske sekretariat vil i øvrigt indgå et antal medarbejdere fra centraladministrationen. Kilde: Statsministeriet

»Jeg synes, det er et skråplan med en politisk udnævnt embedsmand, som Martin Rossen bliver. Og når man så samtidig ansætter tre særlige rådgivere, er der et meget stort embedsvælde over det. Jeg går ikke ind for et embedsmandsstyre,« siger Pia Kjærsgaard.

Hun giver heller ikke meget for Mette Frederiksens tanker om at styrke Statsministeriet – mod til gengæld at stække Finansministeriet en smule.

»Det er altid Statsministeriet, der har den største kompetence. Det må ikke blive en konkurrence, og det er slet ikke noget, man kan ansætte sig ud af. Hvad så, hvis Finansministeriet ansætter endnu flere,« spørger Pia Kjærsgaard.

B.T. har hele torsdagen forsøgt at få en kommentar fra Statsministeriet. Det har ikke været muligt.